Сцена на вековете 2024

Световноизвестната танцова група „Огънят на Анадола“, китайска кунчю опера и още 13 заглавия – опера, балет, мюзикъл и концерт-спектакли са включени в афиша на тазгодишното издание на Летен оперен фестивал „Сцена на вековете“-Велико Търново.

Сезон 2024 на емблематичното за историческата и духовна столица на България събитие ще е с три програми на три сцени в периода юни–септември. Заглавия от своите репертоари ще представят оперите от Варна, Стара Загора, Русе и Пловдив, Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов“-Велико Търново, Националния музикален театър „Стефан Македонски“, Симфониета Враца и Плевенската филхармония.

Музикалният форум се организира от Община Велико Търново с подкрепата на Регионалния исторически музей и Общинска туристическа агенция „Царевград Търнов“ и е носител на престижния лейбъл „Европа за фестивалите. Фестивалите за Европа“ 2024-2025.

Фестивалът стартира на 4 юли с гастрола на Шанхайска оперна кунчю трупа, която ще представи на Царевец класическата китайска кунчю опера „Среща сред цъфналите праскови“.

Официалното откриване на Сезон 2024 е на 6 юли с една от най-провокативните, красиви и завладяващи продукции на балета „Кармен“ по музика на Бизе-Шчедрин на балетната трупа на Русенската опера Под звездното небе на откритата сцена в крепостта Царевец ще са и следващите три заглавия от основната програма – концерта „Почит към Ennio Morricone” на Симфониета Враца (13 юли,), оперетата „Страната на усмивките“ от Лехар в изпълнение на Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов“ (19 юли) и най-новото заглавие от репертоара на Държавна опера Стара Загора – „Ловци на бисери“ от Бизе (27 юли).

Забележителните хореографии от фолклорен и модерен танц, балет и 3D мапинг на турската трупа „Огънят на Анадола“ ще могат да се видят на 3 август в Летния театър на Старата столица. Със своите 120 участници групата е сред трите най-големи танцови формации в света и гостуването и се очаквана с нетърпение от публиката.

Мистично, буреносно и много красиво ще е следващото заглавие – операта „Летящият холандец“ от Рихард Вагнер на Театрално-продуцентски център-Варна (2 септември). Финал на основната фестивална програма ще постави Националния музикален театър „Стефан Македонски“ на 4 септември с най-новия си мюзикъл „Здравей, как си приятелю“ по музика на Стефан Диомов.

Заглавия на „БОН-БОН мюзик“, Виргиния балет и балетна школа „Класика“ са в програмата за детска и младежка аудитория „Сцена на вековете: Поглед към бъдещето“.

Съпътстващите събития от Сезон 2024 ще са в Летния театър на Велико Търново и включват концертите „Музикална магия“ на маестро Йордан Камджалов и Плевенската филхармония; концертът “The вest оf Васил Петров ”; „Вкусът на времето“ – 80 години Кирил Маричков на група „Фондацията“ и Оркестър на Държавна опера Пловдив и “Liveдn Broadway” на Рафи Бохосян и Русенската опера.

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

IХ Летен оперен сезон

„СЦЕНА НА ВЕКОВЕТЕ“ 2024 – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Основна програма

4 юли ( четвъртък ) , сцена в АМР „Царевец“, 21:00 ч.

„СРЕЩА СРЕД ЦЪФНАЛИТЕ ПРАСКОВИ“, кунчю опера

Шанхайска оперна кунчю трупа (Китай)

6 юли ( събота ) , сцена в АМР „Царевец“, 21:00 ч. – официално откриване

“КАРМЕН”, балет по музика на Бизе-Шчедрин

Държавна опера Русе

13 юли ( събота ) , сцена в АМР „Царевец“, 21:00 ч.

“ПОЧИТ КЪМ ENNIO MORRICONE”, концерт

Симфониета Враца

19 юли ( петък ) , сцена в АМР „Царевец“, 21:00 ч.

„СТРАНАТА НА УСМИВКИТЕ ”, оперета от Франц Лехар

Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов“ – Велико Търново

27 юли ( събота ) сцена в АМР „Царевец“, 21:00 ч.

„ЛОВЦИ НА БИСЕРИ”, опера от Жорж Бизе

Държавна опера Стара Загора

3 август ( събота ) , Летен театър, 21:00 ч.

„ОГЪНЯТ НА АНАДОЛА“, танцов спектакъл

Anadolu Ateşi (Турция)

2 септември ( понеделник ) , МДТ „Константин Кисимов“, 19:00 ч.

„ЛЕТЯЩИЯТ ХОЛАНДЕЦ“, опера от Рихард Вагнер

Театрално-музикален продуцентски център – Варна

4 септември ( сряда ) , Летен театър, 20:00 ч.

„ЗДРАВЕЙ, КАК СИ ПРИЯТЕЛЮ“, мюзикъл по музика на Стефан Диомов

Национален музикален театър „Стефан Македонски“

„СЦЕНА НА ВЕКОВЕТЕ – ПОГЛЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО“

1 юни ( събота), ДКС „Васил Левски“, 11:00 ч.

„КОТЕШКАТА БАНДА“, мюзикъл

„БОН-БОН мюзик“ – София

28 юни (петък), Летен театър, 21:00 ч.

„ЗВЕЗДИТЕ НА ТЪРНОВГРАД“, гала концерт Виргиния балет

Виргиния балет – В. Търново

15 юли (понеделник), сцена в АМР „Царевец“, 21:00 ч.

„ПЕСЕНТА НА СОЛВЕЙГ“, балетен спектакъл

Балетна школа „Класика“ – В. Търново

СЪПЪТСТВАЩА ПРОГРАМА

Летен театър

3 юли ( сряда ) , 21 :00 ч .

„МУЗИКАЛНА МАГИЯ“, концерт

Йордан Камджалов и Плевенска филхармония

12 август (понеделник), 21:00 ч.

“THE BEST OF ВАСИЛ ПЕТРОВ ”, концерт

Васил Петров и Симфониета Враца

6 септември ( петък ) , 20:00 ч.

„ВКУСЪТ НА ВРЕМЕТО“ – 80 ГОДИНИ КИРИЛ МАРИЧКОВ, концерт

Група „Фондацията“ и Оркестър на Държавна опера Пловдив

11 септември (сряда), 20:00 ч.

“LIVE ON BROADWAY”, концерт-спектакъл

Рафи Бохосян и Държавна опера Русе

