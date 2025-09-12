Сборният духов оркестър на пожарната команда на Долна Саксония изнесе безплатен концерт във Варна

Сборният духов оркестър на пожарната команда от Хановер – столицата на германската провинция Долна Саксония, изнесе във Варна безплатен концерт на сцена „Раковина“ в Морската градина.

Бендът е ръководен от родения във Варна маестро Мирослав Михнев, който беше подбрал богат репертоар от класически и модерни произведения, обединявайки под диригентската си палка музикалните традиции на Германия и България.

Обществото ни дължи уважение към службите по пожарна безопасност и към доброволците – хората, които се грижат за нашия живот и здраве в сложни и опасни ситуации, отбеляза заместник-кметът Илия Коев. Той припомни събитията от 11 септември 2001 г. и призова присъстващите да отдадат своята почит към паметта на загиналите в атентата в Ню Йорк пожарникари.

Турнето на брас бенда на хановерските пожарникари е част от събитията в Седмицата на пожарната безопасност (09 – 14 септември), отбеляза новият директор на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ във Варна старши комисар Стоян Стоянов. На събитието присъства и наскоро оттеглилият се в пенсия предишен ръководител на дирекцията старши комисар Тихомир Тотев.

Сборният оркестър на пожарната команда на Долна Саксония се състои от талантливи музиканти – бивши и настоящи пожарникари и доброволци – от следните организации: Posaunenchor Eime, Musikzug FFW Adelheidsdorf, Musikzug FFW Ramlingen-Ehlershausen, Musikzug FFW Velber и Musikzug FFW Langreder. Неговият диригент – маестро Мирослав Миxнев, от 30 години живее и работи в Германия и днес успешно ръководи четири оркестъра в Хановер, демонстрирайки своето лидерство в класически и модерни репертоари. Под негово ръководство турнето подчертава връзката му с корените му и родна Варна, изграждайки същевременно музикален мост между Германия и България.

