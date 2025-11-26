Създадоха песен за Ради Колесов по повод 188 години от рождението му

Песен за най-младия народен будител в Ямбол – Ради Колесов, беше представена за първи път в деня на неговото рождение на церемония пред Народно читалище „Съгласие-1862“.

Музиката е на Елена Иванова, а текстът е на поетесата Генка Богданова, която в рими разказва за живота на учителя, вдъхновител на развитието на читалищното и на революционното дело в града ни по време на Възраждането.

На 26 ноември се навършват точно 188 години от рождението на Ради Колесов, припомни Цветанка Андреева от Регионален исторически музей-Ямбол. Именно той поставя началото на ямболското „Благодетелно читалище“, чийто наследник е днешното „Съгласие-1862“. Колесов е и инициаторът за обединяването на млади, решителни и влиятелни хора, които ще бъдат основата на Ямболския революционен комитет от 1874 г. За уважението, с което се е ползвал сред съвременниците си, говори и фактът, че след смъртта му само на 25-годишна възраст, е погребан в двора на църковния храм „Света Троица“.

Венци и цветя пред орелефа на Ради Колесов, който украсява сградата на Народно читалище „Съгласие-1862“, бяха поднесени днес от наследници на неговия род Чапърови, председателя на Общинския съвет Антон Шиков и заместник-кмета Енчо Керязов, ръководството на Драматичен театър „Невена Коканова“, читалищни дейци.

В церемонията взе участие и Градският духов оркестър към Народно читалище „Съгласие-1862“ с художествен ръководител Михаил Андреев.

Празничните прояви, посветени на Ради Колесов, продължават и вечерта в Народно читалище „Съгласие-1862“ с празнична програма на Градския духов оркестър, вокална група „Бижу“ и оперната прима Цветомира Гицова. Началото е от 17:45 часа, входът е свободен. Тогава, по решение на читалищното настоятелство, ще бъдат връчени и почетни плакети на трима дейци с изключителни заслуги към развитието на читалището. С тази награда е удостоен Васил Шейтанов – диригентът, с който Градският духов оркестър получи през 2025 г. „Кристална лира“ от Съюза на българските музикални и танцови дейци. Почетни плакети посмъртно са присъдени на Михаил Попов – ръководител на Школа по изобразително изкуство и на Павлина Христова – ръководител на Вокален състав „Бижу“, които напуснаха този свят преди месеци, но оставиха трайна диря в културната история на Народно читалище „Съгласие-1862“ и на Ямбол.

