Съюзът на българските музикални и танцови дейци удостои с високи отличия изявени артисти от ансамбъл „Родопа”

Поредни отличия и заслужена признателност за емблематичния ни ансамбъл „Родопа“. В навечерието на 24 май в РДТ „Николай Хайтов“ бяха връчени награди от Съюза на българските музикални и танцови дейци на изявени и заслужили артисти от ансамбъла. Отличията връчиха кметът Николай Мелемов, областният управител Захари Сираков, директорът на ансамбъла Сийка Василева, Адриан Петров, гл.художествен ръководител и Милана Сивкова – вр.и.д.синдикален председател на съюза.

Кметът Мелемов поздрави наградените и творческия колектив на културната институция. „Гордеем се с ансамбъл „Родопа“. Заслугите за тези отличия са за всички Вас. Продължавайте да популяризирате уникалността на Родопите, защото Вие сте емблема на Смолян и България“, каза в словото си градоначалникът.



Съюзът на българските музикални и танцови дейци удостоява със Сребърна лира за високи художествени и творчески постижения:

ВЛАДИМИР ПАЛАУЗОВ- 20 години творческа дейност, артист танцьор



ПЛАМЕНА СЕДЯНКОВА – 20 години творческа дейност, диригент, солист и хорист



Със Златна лира за високи художествени творчески постижения и дългогодишна творческа дейност се удостояват:

Севдалин Кацаров – солист и музикант в нар. оркестър и по случай 60 –годишния му юбилей



Стефка Барбудова- солист, танцьор във ФА Родопа



Ивайло Христов – диригент, солист и музикант в Духов оркестър и по повод 50 – годишния му юбилей

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