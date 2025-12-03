Съюза на инвалидите в България отличи Община Габрово за принос в социалното приобщаване на хората с увреждания

Община Габрово беше отличена с Почетна грамота и плакет за принос в социалното приобщаване на хората с увреждания, ползотворно сътрудничество с Общинската организация на Съюза на инвалидите в България – Габрово, за последователна социална политика, подкрепа и добро партньорство.

Признанието получи кметът на Габрово Таня Христова от Председателя на Съюза Георги Колев, а поводът за това е днешният Международен ден на хората с увреждания. Денят в Габрово по традиция се отбелязва с тържествен концерт, който събира на една сцена вокални групи, танцови състави и социални инициативи.

Кметът на Габрово се обърна с поздрав към присъстващите, като подчерта:

„Вярвам, че достоен живот означава равни права, достъпна среда и адекватна подкрепа за всеки човек. Затова усилията ни са насочени към създаване на условия за социална защита, достъпна инфраструктура и възможности за пълноценен живот. Особено важно е да осигурим равен достъп до образование и работни места, защото трудът и професионалната реализация са път към самостоятелност и социално включване. А за хората, които вече са извън активна трудова възраст или поради здравословни причини не могат да работят, трябва да бъдат гарантирани грижа и сигурност, които да осигуряват спокойствие и достойно ежедневие.“ „Вярвам, че чрез вас можем да намерим сили и да се смирим в суетата на ежедневието. Нека винаги да намираме начин, за да бъдем полезни, да правим така, че вашите трудности да бъдат по-леки за носене.“ – допълни още Таня Христова.

Своето поздравление отправи и председателят на Съюза на инвалидите в България и специален гост на събитието.

„Днес наистина е голям празник за нас, който отбелязваме от 1992 г. Идеята първоначално възниква за Ден посветен на диалог между институции за решаване на различни въпроси, а в последствие прераства в събития с празничен характер.“ – поясни Георги Колев и подчерта, че „Габровската структура е една от най-добрите организации“.

В чест на празника с Почетна грамота и плакет беше удостоена и Пенка Гатева, която повече от 30 години участва в общинската организация, дългогодишен сътрудник и активист на Съюза и по повод нейната 85-годишнина.

Като дългогодишен активист, председател на Общинската организация, за дългогодишна доброволческа дейност, и принос в социалното приобщаване на хората с увреждания, с Грамота и златен медал беше удостоен и Васил Грънчаров.

В програмата се включиха:

ВГ „Надежда“ при Общинското дружество на инвалидите – Габрово, с богата палитра от песни, вдъхновени от родния край, приятелството и силата на духа.

Мъжка ВГ „Здравец“, които ще представят емблематични творби, включително песни за Янтра и Цанко Дюстабанов.

Танцов състав при НЧ „Априлов-Палаузов 1861“ – Габрово, с участието на 45 деца, които ще изпълнят северняшки и шопски танци.

Танцов състав при ДЦ за деца и младежи с увреждания – Габрово, с танц „Право хоро“, символ на единство и радост.

Група за ритмотерапия „Жар“ към Центъра за социална рехабилитация и интеграция – Габрово, с изпълнение на „Боалийско хоро“.

Facebook

Twitter



Shares