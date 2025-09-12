Съвместно учение по линия на трансграничното сътрудничество проведоха полицаи ОДМВР-Видин и окръг Долж Румъния

Тренировъчните действия на служителите от ОДМВР-Видин и Полицейския инспекторат на окръг Долж стартираха в 10 часа на 11 септември.

Съвместното учение имаше за цел да повиши нивото на сътрудничество между полицейските структури от двете страни за осигуряване на ефективна реакция при решаване на конкретна критична ситуация.

Учението симулира престъпление – кражба на авточасти, извършено от организирана престъпна група на територията на Румъния и бягство от местопрестъплението с автомобил, при което напуска територията на Румъния и влиза в България. Тренировката влючваше трансгранично преследване, одобрено по линия на международното полицейско сътрудничество.

Практическото учение тества скоростта на реакцията на полицейските служители и екипите на място, взаимодействието между правоохранителните органи на двете страни, както и интегрирания режим за намеса на румънските и българските полицейски патрули.

Тренировъчните действия са ефективен начин за проверка и подобряване на взаимодействието между румънската и българската полиция и са ключов инструмент за обучение на полицейски служители и адаптирането им към новите предизвикателства пред сигурността на ЕС, както и начин за укрепване на българо-румънското институционално партньорство.

