Съвместно пожароспасително учение ще се проведе в Мездра

Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН) – Враца уведомява гражданите, че на 11 ноември 2025 г. (вторник) във времевия диапазон от 9:30 до 12:00 часа в гр. Мездра ще се проведе съвместно учение на РДПБЗН – Враца и на силите от Единната спасителна система (ЕСС) на тема „Извършване на пожарогасителни и спасителни действия при жп инцидент в гр. Мездра“.

🚨 🚑 В занятието ще вземат участието сили и техника на РДПБЗН, ЦСМП, БЧК, НКЖИ и РУ на МВР – Мездра.

🚑 Провеждането на учението е свързано със струпването на значителен брой специализирана техника и хора, което обикновено предизвиква широк обществен интерес.

⚠️ В тази връзка РДПБЗН – Враца уведомява предварително гражданите за учението, с цел то да не предизвика безпокойство сред тях!

Facebook

Twitter



Shares