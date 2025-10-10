Съвместни екипи на полицията, пожарната и общинската администрация работят на терен в района на с. Николово, област Русе

Предстои евакуиране са жителите на селото след сигнал за критично състояние на дигата на езерото в Лесопарк „Липник“

Във Второ РУ при ОДМВР–Русе е постъпил сигнал от кмета на село Николово за критично състояние на дигата на езерото в Лесопарк „Липник“ край Николово поради частично свличане на земна маса от обилните валежи през последните дни. На място са изпратени екипи на пожарната и на полицията за оказване на необходимото съдействие. Пристигнали са кметът на Русе Пенчо Милков и екипът му, кметът на Николово Златан Ванев, за директора на ОДМВР – Русе и началник на отдел „Охранителна полиция“ комисар Димитър Вачков и директорът на РД ПБЗН-Русе комисар Светослав Войчев.

След оглед на съоръжението е взето решение за незабавна частична евакуация на населението от рисковите зони. Предприети са превантивни действия по изпускане на езерото. Системата за ранно оповестяване BG-Alert е активирана от Община Русе.

Всички жители на село Николово, чиито домове са на разстояние до 150 метра от дерето край езерото и по поречието на река Сараджийка, подлежат на евакуация. За Мартен и Сандрово също е задействана системата BG-Alert, с предупреждение за готовност за евакуация, тъй като реката минава оттам.

Евакуацията се осъществява с помощта на превозвача по линията Русе – Николово – Долно Абланово – Просена и „Общински транспорт Русе“, които осигуряват автобуси за извеждане на хората от засегнатите райони. Пътят Николово – Червена вода е временно затворен за движение, за да се гарантира безопасността и да се осигури достъп за специализираните екипи.

За прием и временно настаняване на евакуираните жители е подготвена зала „Арена Русе“. Там е разположен екип от социални работници и психолози, които оказват подкрепа на пристигащите. Българският червен кръст е осигурил храна и вода, както и първоначална хуманитарна помощ.

На терен работят съвместни екипи на полицията, пожарната и общинската администрация. Служители от Първо и Второ районно управление съдействат за обход на населените места къща по къща, за да уведомяват гражданите и да оказват съдействие при организираното извеждане.

Към момента източването на водите от язовира се извършва контролирано, под наблюдението на специалисти. Обстановката се следи непрекъснато, а евакуацията остава в сила до достигане на безопасно ниво на водата и потвърждение от експертите, че няма риск за населението.

Всички институции действат в пълна координация и с необходимата готовност за реакция при евентуално влошаване на ситуацията. Не се съобщава за пострадали лица. Апелът е гражданите да запазят спокойствие, да следят официалните източници на информация и да изпълняват указанията на органите на реда и местната власт.

