петък, декември 19, 2025
Съвместна благотворителна инициатива подкрепя 30 семейства в навечерието на Коледа

В навечерието на светлите коледни празници в Центъра за обществена подкрепа – Бургас и Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи с увреждания се проведе съвместна благотворителна инициатива, насочена към подкрепа на 30 семейства, ползващи социални услуги.

В рамките на събитието семействата ще получат хранителни пакети от кампанията „Благ❤️ДАРИМ на Бургас“, а децата ще бъдат зарадвани с ваучери за обувки, осигурени със средства от благотворителната инициатива „Елха на доброто“, организирана от Областна администрация Бургас. 

Ваучерите на децата раздадоха Валентин Люцканов – главен секретар на Областна администрация и Мария Атанасова – директор на Центъра за обществена подкрепа – Бургас. 

Инициативата е резултат от координирани усилия и устойчиво партньорство между институции, дарители и социални услуги и е насочена към осигуряване на реална подкрепа за семейства в уязвимо социално положение.

Освен конкретна материална помощ, събитието носи и силно послание за съпричастност, солидарност и грижа към децата и техните семейства в празничните дни. 

