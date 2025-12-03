Сътрудничеството между Областната администрация и Военното окръжие в Русе бе обсъдено на среща с офицери от столицата

Укрепването на сътрудничеството между Областната администрация в Русе и Военното окръжие в крайдунавския град бяха във фокуса на среща при областния управител Драгомир Драганов и заместника му Георги Георгиев. В срещата участваха представители на Министерството на отбраната и Щаба на отбраната, като по време на разговорите акцентът бе поставен върху отличното сътрудничество между двете институции при провеждането на патриотични инициативи, насочени предимно към младите хора. Особено внимание бе обърнато на инициативата на Драганов за почистване и облагородяване пространствата около шест военни паметника в региона по случай 6 май – Ден на храбростта и празник на Българската армия. Ще продължим да бъдем ангажирани с подобни дейности, това не са единични кампании, а част от нашето ежедневие, подчерта областният управител. В рамките на начинанието бяха почистени паметници, свързани Освобождението на страната ни, както и с войните за национално обединение на България в Пиргово, Полско Косово, Долна Студена, Волово, Борово и Батишница. Не по-назад остана и темата за ролята на междуведомствената областна комисия по военни паметници. От 2022-а година насам държавата е осигурила над 77 000 лева за ремонта и възстановяването на 14 военни паметника в областта. Тези данни нареждат регионът е сред най-добре финансираните в това направление през последните години. Припомняме, че благодарение на усилията на Драганов през тази година бяха отпуснати малко над 16 000 лева от правителството за ремонтно-възстановителни дейности и консервация на Паметника на моряка в Русе, като се предвижда пълно почистване на монумента и възстановяване на повредени части, ретуш и позлата на буквите. Също така е включено импрегниране и хидрофобизация на фигурата, постамента и базата. В целия процес по реставриране на паметника особено внимание е отделено на паното с надписите, металният барелеф на цар Борис III и металната корабна котва. Областния управител получи и специална благодарност за съдействието при организирането на възпоменателна церемония и историческа кръгла маса в града по случай 140-ата годишнина от победата в Сръбско-българската война. В следващите месеци се предвижда и изграждането на паметна плоча на чешкия капелмайстор и участник в Сръбско-българската война Франц Щрос. Активно се работи и по военно-патриотичното възпитание сред учениците, като във Военното окръжие от година съществува специализиран кабинет, който е често посещаван от учениците в областта.

В срещата участваха още началникът на Военно окръжие I степен – Русе полковник Васил Петров, полковник Ангел Костов, който е държавен експерт в отдел „Окомплектоване с личен състав“ на дирекция „Управление на човешките ресурси в отбраната“ в Министерството на отбраната, подполковник Виктор Якимов от същия отдел, както и Илияна Дамянова, която е държавен експерт в отдел „Социални инвестиции и военноисторическо наследство“ на дирекция „Социална политика и политика по военно-патриотично възпитание“ към Министерството на отбраната, а също и подполковник Любомир Колев, който е главен експерт в отдел „Бойна готовност и мобилизационно развръщане“ на дирекция „Операции и подготовка“ в Щаба на отбраната. Представителите на Министерството на отбраната и на Щаба на отбраната оцениха изключително високо взаимодействието между Областната администрация и Военното окръжие в Русе. Не на последно място Драганов отбеляза ключовата роля на полковник Васил Петров за успешната реализация на всички съвместни инициативи.

