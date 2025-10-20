Състоянието на пътната инфраструктура и сметопочистването обсъждаха на оперативката на администрацията

Състоянието на дъждоприемните шахти, сметопочистването и ремонтите по уличната мрежа през есенно-зимния сезон бяха във фокуса на редовната оперативка на общинската администрация.

От район „Одесос“ съобщиха, че на ул. „Македония“ е изграден нов джоб за контейнерите за смет, а около две детски ясли – „Щастливо детство“ и „Зайо Байо“ – са отстранени дефекти по тротоарите. Предстои възлагането на ремонти на пропадания по уличната настилка – по ул. „Девня“, която е в гаранция, както и по улиците „Михаил Колони“ и „Александър Дякович“. Екипи на района ще направят и нов обход за проверка на състоянието на дъждоприемните шахти, уточни районният кмет.

От район „Приморски“ също докладваха за текущи дейности и проблеми по пътната рехабилитация. В „Младост“ продължават основните ремонти на ключови улици – „Мечтание“, „Поп Димитър“ и „Кап. Райчо“. Освежена е хоризонталната маркировка около училища и детски градини. От районната администрация обаче съобщиха и за случаи на вандализъм – разбити кутии и откраднати кабели. За решаването на проблема се обсъжда и поставяне на заключващи механизми, каквато практика вече е приложена в други части на града.

В отговор на въпрос от кмета на район „Вл. Варненчик“ беше съобщено, че вече са заловени и прибрани в приюта две от агресивните кучета, които са били в района до Първо основно училище. От „Аспарухово“ пък информираха, че от девет участъка с проблеми в уличното осветление, пет вече са ремонтирани.

Във връзка с дейностите по чистотата на града, заместник-кметът Илия Коев посочи, че вече се подготвя новата обществена поръчка за сметосъбиране и сметоизвозване. Той посочи, че районните администрации трябва да представят списък с точки, където могат да се изградят подземни контейнери и където да няма подземни комуникации. Коев допълни, че лично ще следи почистването на охранителните канали и деретата, тъй като те са от ключово значение за безопасността на гражданите.

