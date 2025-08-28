Състезателят по стрелба с лък Ангел Николов получи парична награда за постигнати високи спортни резултати

Още един успешен спортист получи парична награда от Община Разград за постигнати високи резултати през тази година.

В изпълнение на решение на Постоянната комисия по младежта, спорта и туризма към Общински съвет-Разград Кметът Добрин Добрев връчи на Ангел Николов парична награда от 560 лв.

17-годишният Ангел Николов е състезател от Спортен клуб по стрелба с лък „Антибиотик“-Разград и национален състезател. На Европейската младежка купа за кадети, младежи и девойки през месец май като част от смесена двойка, представляваща България, Ангел Николов извоюва първо място в категория Рекърв във възрастова група до 18 години, което е исторически успех за българската стрелба с лък. На международна купа в Словения през същия месец се класира на шесто място. Успешно бе и участието му преди дни в Младежкото световно първенство в Канада. Амбициите сега са спечелване на квота за Младежката олимпиада в Саудитска Арабия догодина – съобщиха състезателят и неговият треньор и председател на СКСЛ Красимир Дяков.

Те благодариха на местната управа за подкрепата, която клубът получава, а Кметът Добрин Добрев ги поздрави за успехите, които постигат като пожела на младия състезател още по-добри постижения и многобройни и престижни награди.

Председателят на СКСЛ Красимир Дяков подари на Кмета Добрин Добрев сувенир със символа „Дървото на живота“ от 42-рото издание на турнира по стрелба с лък за „Купа Разград“, който се провежда под егидата на Община Разград.

В срещата участва и експертът по спорт в Община Разград Златина Георгиева.

Припомняме, че паричните премии на изявени спортисти се връчват по реда на чл.2, т.5, т.5.1. от Наредба №25 за условията и реда за финансиране и подпомагане на спортните клубове и туристическите дружества в Община Разград. Всяка година в общинския бюджет се предвижда финансов резерв за подобни постижения, през тази година сумата е в размер на 6000 лв. Награда от този фонд вече получи състезателката от СКБ“Лютфи Ахмедов“ Фатме Шабан.

