Състезателите на Стрелкови клуб „Диана“ – Ямбол с пет медала от Държавното първенство по спортна стрелба с малокалибрено оръжие

Пет отличия спечелиха състезателите на Стрелкови клуб „Диана“- Ямбол от Държавното първенство по спортна стрелба с малокалибрено оръжие в София.

Серията от медали стартира при мъжете Димитър Събев с бронз в бързата стрелба за време с пистолет по пет мишени на 25 метра. В квалификациите Събев постигна четвърти резултат, но след оспорван финал във финалната шестица и след две престрелки достигна до поредния си подиум в тази дисциплина.

Калоян Петков попълни колекцията си със златен, сребърен и бронзов медал в стрелбата с малокалибрен пистолет за юноши до 16 години. Злато на спортен пистолет, 30+30 изстрела на 25 метра, с нов държавен рекорд 556т, сребро в стрелбата с пистолет на 50 метра и бронз в бързата стрелба за време на 25 метра пистолет.

Отличен резултат от 571 точки, с нов държавен рекорд, в спортен пистолет, 30+30 изстрела на 25 метра, постигна и Памела Попова, с което спечели безапелационно златото при девойките до 16 години, а резултата й впечатли специалистите.

Калоян Петков и Памела Попова се подготвят за участие в Европейското първенство във Франция, което ще се проведе в края на юли или началото на август. За първенството състезателите се класираха след серия турнири и контролни състезания.

Калоян и Памела са ученици от 8 клас в Спортно училище „Пиер дьо Кубертен“ – Ямбол, а Шампионата във Франция е за младежи и девойки до 21-годишна възраст. За двамата това е второ Европейско първенство за тази година, след шампионата на пневматичен пистолет в Талин Естония, в който Калоян Петков спечели злато, а Памела Попова завърши 17-та.

От 8 до 14 юли двамата ще стартират в големия международен турнир от 33-та среща на надеждите по спортна стрелба 2025 Гран При на Пилзен, Чехия /33rd Meeting of the Shooting Hopes 2025 GP of Pilsen/.

По време на подготовката за Еврошампионата, която ще се проведе на малокалибреното стрелбище на Български стрелкови съюз в София, със тях ще бъде и личният им треньор в Стрелкови клуб „Диана“- Ямбол и преподавател по спорт в Спортно училище „Пиер дьо Кубертен“ Ямбол Георги Стоянов.

