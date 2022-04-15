Състезатели от таекуoн-до клуб „Фолкън“ бяха наградени за постигнатите успехи в Европейско първенство

Днес на извънредна сесия на Общински съвет – Благоевград кметът Илко Стоянов и председателят Радослав Тасков връчиха грамоти и албуми “ Памет и надежда – Благоевград” на медалистите, завоювали 28 медала по време на Европейско първенство по таекуон-до ITF в град Пореч, Хърватия.

Състезателите се завърнаха с 14 златни, 11 сребърни и 3 бронзови медала от общо 64. Сред наградените медалисти бяха Кирил Илиев, 1- во място спаринг мъже до 52 кг, 2- ро място отборно спаринг, Антон Огорелков, 1- во място спаринг до 58 кг, 2- ро място отборно спаринг, 2- ро място отборно форма; Любомир Бакалски, 1- во място самозащита, 1- во място отборно чупене, 2- ро място отборно спаринг; Рами Шау, 1- во място спаринг до 78кг, 2- ро място отборно спаринг; Дени Велев, 1- во място самозащита, 1- во място отборно чупене, 2- ро място отборно спаринг, 3- то място спаринг до 85кг; Илиан Томанов, 1- во място спаринг до 92кг, 1- во място самозащита, 1- во място отборно чупене, 2- ро място отборно спаринг; Олег Василев, 1- во място спаринг юноши до 64кг, 2- ро място отборно спаринг; Нели Тодорова, 1- во място спаринг девойки до 50кг, 2- ро място отборно спаринг; Георги Ридарски, 2- ро място спаринг юноши до 60кг, 3- то място отборно спаринг; Николай Ангелов, 1- во място спаринг момчета/деца до 60кг; Кристиян Ранчов, 1- во място самозащита мъже, 2- ро място спаринг мъже до 52кг; Никола Николов, 3- то място отборно специална техника.

Плакет и грамота получи и Тодор Козладеров, треньор на „Фолкън“.