Състезание по Приложно колоездене в парк Кенана Хасково

За поредна година Община Хасково организира състезание по приложно колоездене за деца. Най-малките любители на колоезденето са поканени да покажат умения за управление на велосипеди и да демонстрират познания за правилата за безопасно движение по пътищата.

В парк „Кенана“ (на входа до Арката) на 3 септември от 10:00 ч. ще започнат стартовете по трасето. Записване за състезанието от 9:00 ч. на място. Участниците ще имат възможност да преминат по вело-трасето няколко пъти преди началото на състезанието.

Момчетата и момичетата ще бъдат разпределени в три възрастови групи: до 9 г.; до 12 г. и до 15 г.

Регламентът на състезанието предвижда всеки участник да премине по предварително начертано трасе, по правилата за движение по пътищата. Съдии ще следят за правилното преминаване на отсечките. Най-добрите велосипедисти ще получат награди, осигурени от Община Хасково.

