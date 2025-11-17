„Сърчица“ с послания раздадоха на шофьори доброволците от Общински съвет по наркотични вещества към Община Разград

Стотици „сърчица“ с послания към шофьорите бяха раздадени днес от доброволци към Общинския съвет по наркотични вещества.

Инициативата бе по повод 16 ноември – Световния ден за възпоменание на жертвите от пътно-транспортни произшествия.

Председателят на Общински съвет-Разград Галина Георгиева, заместник-кметовете Полина Иванова, Елка Неделчева, Хабибе Расим и Зорница Евгениева, както и секретарят на Община Разград Нели Добрева, бяха сред първите, които получиха от оригиналните украшения за автомобил. „Няма човек на света, който може да те замени!“, „Карай внимателно!“, „Няма човек на света, който може да те замени, МАМО!“, „Няма човек на света, който може да те замени, ТАТЕ!“, „Светът е по-хубав с теб! Карай внимателно!“, „Шофирай внимателно! Сърцето ми пътува с теб!“ са посланията върху прозрачните украшения с форма на сърце. Представителите на ръководството на Община Разград изразиха подкрепата си за инициативата на младите хора и ги поздравиха за активната им гражданска позиция.

Тяхната кампания продължи с раздаване на „сърчица“ на водачи пред сервизен център „Пежо“ на бул. „Априлско въстание“ в Разград, като това се случи с подкрепата на служителите от РУ на МВР-Разград. Учениците от ПГИ „Робер Шуман“, НПТГ „Шандор Петьофи“, ПГХТБТ „Мария Кюри“, ПГТС „Христо Смирненски“, ПГССХВТ „Ангел Кънчев“, ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“, ППМГ „Акад.Н.Обрешков“ подаряваха „сърчицата“ с послания заедно с пожелание за безаварийно пътуване.

Секретарят на Общинския съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център към него Станислава Иванова съобщи, че част от традиционното отбелязване на Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия бе и изготвянето на тематична мултимедийна презентация и плакат, които бяха разпространени по всички училища в Разград с цел учениците да бъдат информирани за последиците от тежките пътнотранспортни произшествия.

