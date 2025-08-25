Съобщение до кандидат ползвателите на социалните услуги „Асистент за независимо детство” и „Асистент за независим и активен живот” по Наредба за предоставяне на социалните услуги „Асистенти за независим живот”

ДО КАНДИДАТ-ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ „АСИСТЕНТ ЗА НЕЗАВИСИМ И АКТИВЕН ЖИВОТ” И „АСИСТЕНТ ЗА НЕЗАВИСИМО ДЕТСТВО”

ПО НАРЕДБА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ „АСИСТЕНТИ ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ"







Уважаеми госпожи и господа,

Във връзка с предоставяне на социалните услуги „Асистент за независимо детство” и „Асистент за независим и активен живот” по Наредба за предоставяне на социалните услуги „Асистенти за независим живот” /НПСУАНЖ/ през 2026 г., Ви уведомяваме следното:

Съгласно чл. 5, ал. 4 и чл. 6б, ал. 4 от НПСУАНЖ заявленията за ползване на социалните услуги „Асистент за независимо детство” и „Асистент за независим и активен живот” за следващата календарна година се приемат от 1 септември до 31 октомври на предходната година.

В тази връзка Ви информираме, че приемът на документите по Наредба за предоставяне на социалните услуги „Асистенти за независим живот” за календарната 2026 година стартира на 01.09.2025 г. /понеделник/ и ще продължи до 31.10.2025 г. /петък/ включително.

Изискуемите документи следва да се подават в Бюрата за социални услуги по местоживеене на кандидатите за ползватели.

Информираме Ви, че списъците на включените кандидати за ползватели ще се публикуват на официалния електронен портал на Столична община не по-късно от 10 дни преди началото на ползване на услугите.



Списък на бюрата за социални услуги

