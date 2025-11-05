Санитарна сеч и облагородяване на Градската градина в Пазарджик

От вчера в Градската градина на Пазарджик започна извършването на санитарна сеч на дървесната растителност.

Дейността се осъществява по план и има за цел подобряване на състоянието и безопасността на зелените площи.

Санитарната сеч включва премахване на изсъхнали, болни и опасни дървета, както и на растителност, която пречи на развитието на здравите екземпляри и намалява достъпа на светлина до подраста. Целта е да се създадат по-добри условия за растеж на останалите растения и да се възстанови естественият баланс в парка.

След приключване на санитарната сеч терените ще бъдат затревени и облагородени с нови декоративни храсти и растителност, съобразени с характера и традицията на Градската градина. Предвижда се дейностите да бъдат изпълнени в рамките на следващите седмици, при благоприятни метеорологични условия.

