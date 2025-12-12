Санирането на 14-етажния блок на бул. „Ришки проход“ 18 струва над 1 млн. лв. и ще приключи до 26 март

Обсъжда се тегленето на заем за едновременно подобрение на градската среда в кварталите и селата, съобщи още кметът на община Шумен проф. Христо Христов в петък

Осигуреното финансиране за саниране на 20 многофамилни жилищни сгради в Шумен е над 21,7 млн. лв. за настоящата и следващата година

Радвам се, че успяхме да приключим процеса по избор на изпълнител и да започнем санирането на многофамилните жилищни сгради в Шумен. Блокът на бул. „Ришки проход“ 18 е поредният, който започваме да санираме, за да подобрим енергийната ефективност в Шумен. Правим това, за да се чувстват хората по-комфортно, да се види подобрение на градската среда и да превърнем Шумен в зелен град.

Това каза в петък кметът на община Шумен проф. Христо Христов пред гражданите, живеещи на бул. „Ришки проход“ 18 във връзка със започналото саниране на блока им.

Сумата по проекта е 1 024 758,76 лв. по договор за безвъзмездна финансова помощ (БФП) по програмата за енергийно обновяване на блокове, финансирана от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Припомняме, че осигурените пари за саниране на 20 многофамилни жилищни сгради в Шумен са малко над 21,7 млн. лв. за настоящата и следващата година.

Жилищната сграда на бул. „Ришки проход“ 18 (блок „Албена“) е на 14 етажа, като на всеки етаж има по 4 апартамента, плюс един сутеренен етаж. Анатолий Николов, началник отдел „Инвестиции и благоустройство“ в община Шумен, посочи, че фасадата и мазилката на блока, както и хидроизолацията са в лошо състояние. В апартаментите са констатирани течове.

Строителната площадка е открита на 4 декември 2025 г., а срокът за приключването на санирането е до 1 април 2026 г. Георги Гергански от фирмата изпълнител „Ауреус инвест“ ЕООД подчерта, че блокът ще бъде саниран и въведен в експлоатация преди края на срока, тоест до 26 март 2026 г. Кметът подчерта, че това е единственият изпълнител, който е пожелал да се заеме с обекта. Самият строител обясни, че причините са късите срокове и ниските заложени суми още при проектирането – неактуални спрямо сегашните цени.

На базата на архитектурното заснемане, предписанията в техническото обследване в техническия паспорт на сградата и мерките за енергийна ефективност ще се изпълнят топлоизолация, подмяна на старата дограма с нова, цялостен ремонт на покрива, достъпна среда за асансьора на първия етаж, изпълнение на съответно цветово решение на сградата, изграждане на нова мълниезащитна инсталация, запазване на наличната дървесно-храстова растителност около сградата и др.

В отговор на искане на хората от блока да се изгради паркинг на терен, който в момента е зелена площ до блока, кметът се обърна към тях да депозират искането с подписка в Общината и да се разгледат законовите възможности за изграждането на паркинг според Общия устройствен план и предназначението на терена. Те попитаха също и за ремонт на тротоарите около блока след санирането, на което проф. Христо Христов каза, че в Общината се обсъжда вариант за теглене на голям кредит за целия град и в момента се събират заявките от кметовете на селата и предписанията на експертите за кварталите. Целим едновременно във всички квартали и по селата да започне ударно подобряване на състоянието на улици, тротоари и публични площи, вместо да се правят поетапно и някои от кварталите да са пренебрегнати, но за целта е нужен огромен ресурс, каза кметът. Можем да си позволим заем, финансовите параметри на Общината са много добри, категоричен бе кметът, като добави, че когато е ясна финансовата рамка за ремонтите, ще я обяви публично.

