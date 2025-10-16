четвъртък, октомври 16, 2025
Последни:
Региона

SANDA PRO FIGHT събира елитни бойци в Бургас

Редактор

Първата в историята на Европа Галавечер по професионална санда ще се проведе в България.

Домакин на SANDA PRO FIGHT очаквано е  спортна зала „Арена Бургас“. SANDA PRO FIGHT е част от Балканските открити ушу игри (Balkan Open Wushu Games), които ще се проведат от 13 до 16 ноември в морския град. Галавечерта SANDA PRO FIGHT е на 15 номеври от 19ч.

SANDA PRO FIGHT е отдавна замислян проект на Световната Ушу Федерация, на която член на управителния съвет е бургазлията Стефан Колев. Колев е и вицепрезидент на Европейската федерация и президент на Българската ушу федерация, заради което от китайската централа са гласували доверие за реализация на професионалния проект.

До момента в историята на Санда са провеждани 10 пъти турнири от поредицата Sanda World Cup, но до момента професионален турнир не е напускал пределите на Китай.

Файт картата на колоритното събитие носещо духа на Азия се очаква да бъде интригуваща. На подуима ще се качат едни от най-добрите български бойци, познати най-вече от двубои във формат ММА, борба, самбо и К1.

В майн-евента на вечерта зрителите ще видят румънеца Богдан Стойка, чието име е добре познато сред феновете на GLORY. 100-килограмовият Стойка е многократен световен шампион по санда, а в ъгъла му ще застане не по-малко известният в бойните среди негов брат Андрей Стойка. Опонент на техничния румънец е Даниел Дьорер от Германия, многократен шампион по кикбокс, муай тай, ММА и бокс. Предизвикателство за двамата е да се срещат по правилата на санда.

Правилникът на Санда, чиито двубои се играят на подиум 8/8м включват богат арсенал от удари, кикове и хвърляне, но не позволява клинчове и удари с лакти. Двубоят противопоставя бойци, които могат да избутват опонента си от подиума, като тук освен техника и сила е нужна и значителна бързина.

В момента и двамата бойци са на лагер в Тайланд като се очаква да пристигнат в Бургас на 14 ноември за официалното теглене преди двубоите.

Интересно от мрежата

Вижте още

Затварят временно ул. „Конт Андрованти“ в Бургас

Редактор

Община Пловдив представи идейния проект за новата сграда на Математическата гимназия

Редактор

Въвежда се едноседмично ограничение на движението по участък от централен старозагорски булевард

Редактор

Pin It on Pinterest