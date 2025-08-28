Самодейци от Маноле ще представят Община Марица на международен фолклорен фестивал в Турция

Осемнадесет самодейци от Маноле ще представят Община Марица на VIII. Международен фестивал за фолклорни танци и музика в Чанаккале.

В рамките на 3 дни те ще изпълнят автентичен фолклор и танци от Тракийски и Шопски регион.

Минка Дишева, Иванка Василева, Теодора Михайлова, Василка Спасова, Марияна Георгиева и 11-годишната Цветелина Бърдарска ще изпълнят песни от родния край, както и създадената преди 10 години песен „Манолски славеи“. Първоначалният текст е на Нели Пенкова, който по-късно е преработен от Иванка Василева. Репертоарът на певческата група от години подготвят Стойка Запрянова и Явор Куманов. Дванадесет момичета и момчета от юношеския танцов състав „Зорница“ ще изпълнят фолклорни танци, чиято хореография е дело на Генчо Тодоров.

На тържественото откриване на фестивала в Езине самодейците от Маноле ще бъдат представени от ръководителя на групата Генчо Тодоров и таньорите Женя Пушкова и Иван Филев. Вторият и третият ден на фестивала ще се проведат в Умур Бей и Кючюккую, като за всеки от тях певческата група и танцовият състав са подготвили специална програма.

Според традицията на международния фолклорен форум всеки участник поднася дар на домакините. „Приготвили сме ръчно изработени терлици от работилницата на бабите при читалището – чорапи с бродирана българска шевица, комплект информационни материали за Община Марица и КИЦ „Малтепе“, както и магнити, розово масло, с което сме известни по света“, посочи членът на настоятелството на НЧ „Просвета“ Марияна Панайотова. Тя уточни, че всички участници са изключително щастливи и горди, че за първи път ще имат възможност да представят с богата програма родния край и България на престижен фолклорен фестивал в Турция.

