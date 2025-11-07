Съдия Маргарита Делчева е първият носител на наградата на името на съдия Мария Ангелова за принос при утвърждаване на правовия ред и правовата държава

На официална церемония днес в зала „Хасково“ беше връчена първата награда на името на съдия Мария Ангелова за принос при утвърждаване на правовия ред и правовата държава. Наградата е учредена от Гражданския съвет към ВСС.

Кметът на Община Хасково Станислав Дечев, областният управител на Хасково д-р Стефка Здравкова, председателят на Общински съвет Хасково Таня Захариева, председателят на Окръжен съд Хасково Милена Петева-Георгиева, Теодора Точкова от Инспектората към ВСС, представители на Окръжен и Районен съд Хасково, на Окръжна и Районна прокуратура, на юридическата общност от Хасково и региона лично поздравиха съдия Маргарита Делчева за удостояването й с престижната награда. Форумът беше открит от председателя на Общински съвет Хасково Таня Захариева с думите: „Тази първа по рода си и изключително значима регионална награда е учредена с акт на ГС към ВСС за магистрати и граждани, допринесли за развитието и утвърждаването на правовия ред и правовата държава. Поздравявам Ви за Вашата ангажираност и професионално отношение за развитие на гражданското общество и правовия ред в България“.

„Благодаря на всички за това, че във времена, когато обществото е разединено, Вие сте тези, които отстоявате правовия ред и законността в държавата“, каза в приветствието си към съдия Делчева и гостите на церемонията кметът Станислав Дечев.

„Надявам се, че тази инициатива ще пребъде, защото е важно да стимулираме добрите примери и да покажем, че в държавата има институции, които работят за законовия и правов ред“, подчерта областният управител на Хасково д-р Стефка Здравкова. Носителят на наградата – съдия Маргарита Делчева е завършила СУ „Св. Климент Охридски“, била е съдия в Окръжен съд Хасково и адвокат в Адвокатска колегия-Хасково. Има над 37 години юридически стаж и е един от най-авторитетните и уважавани съдии и юристи в България.

