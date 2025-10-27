Съдебната палата в Русе навърши 85 години

С богата празнична програма в Русе бяха отбелязани 85 години от откриването на Съдебната палата.

Инициативата се реализира от председателя на Окръжния съд Николинка Чокоева, а сред гостите бяха заместник областният управител Георги Георгиев, заместник-кметът Енчо Енчев, началникът на Регионалното управление на образованието д-р Росица Георгиева и заместник-директорът на Областната дирекция на МВР комисар Александър Ковачев. „Тази сграда е не само впечатляващ архитектурен паметник, но и символ на закона, справедливостта и моралната сила, върху които се крепи държавата. През последните 85 години Съдебната палата е била свидетел на промените в обществото, на изпитанията на времето и на усилията на поколения магистрати, които са отстоявали правдата в сложни исторически моменти. Тук, между тези стени, продължава да се води най-важната битка – тази за истината и честта“, заяви в обръщението си Георгиев. Той посочи, че времената се менят, но ценностите, върху които е издигната тази палата – справедливост, почтеност и човечност са вечни. „Правосъдието не живее само в залите. То е преди всичко в начина, по който обществото вярва в институциите си. Нека помним, че справедливостта не е привилегия, а право и че съдът не е място, където се наказва, а където се възстановява редът и достойнството. Всяко съдебно решение е повече от акт на правото – то е послание за това какво общество искаме да бъдем. И когато съдът говори със справедливост, държавата стои стабилно“, допълни заместник областният управител. По негови думи във времена на кризи на доверие и ценности, съдът ни напомня, че справедливостта не е мнение, а вечен принцип, защото гражданското общество може да просперира единствено в условията на демокрация, а за да се утвърждава тя е необходимо правораздавателните органи да са безпристрастни.

От своя страна съдия Чокоева сподели, че 85 години не са просто годишнина, а история и служба на най-висшия човешки идеал – справедливостта. Тя припомни и редица исторически факти. „С решимостта си градим държавност и носим послания, а с монументална фасада си спомняме за устойчивостта и достойнството, за смелостта и обновлението. Това е пример за архитектура, която отказва да бъде ограничена, така както правосъдието отказва да бъде подчинено“, сподели от своя страна съдия Чокоева. Тя посочи още, че правосъдието трябва да е прозрачно, чисто и честно, за да изгражда човечното настояще, като все по-широко се отварят вратите на Съдебната палата. Тя бе категорична, че хората, влезли там ще срещат разбиране, подкрепа и защита. „Съдебната палата не е само пазител на закона, но и учител по човечност. Най-важният облик на Съдебната палата е да е честна и безпристрастна, решима и мъдра, символ на непреклонност, достойнство и вяра“, заяви председателят на Окръжния съд в крайдунавския град.

„Тази внушителна сграда не е просто архитектурен символ, тя е част от живата история, свидетел на промени и най-вече утвърждаването на правосъдието като основа на демократичното общество“, сподели заместник-кметът Енчо Енчев. Той каза още, че в Съдебната палата в Русе са работили поколения юристи, защитавали правата на хората и спечелили техните дълбоко уважение и признателност. „Продължавате тази традиция и днес, тя поддържа духа на справедливостта жив, не само като символ на правосъдието, но и на общественото доверие, отговорност и честност към хората“, посочи още заместник-кметът на Русе. Той каза, че Русе е не само град с история, но и бъдеще, изградени върху справедливост и уважение към човека.

„Чест и привилегия е да имаме възможност да заседаваме в тези прекрасни зали, където да изложим пред съда аргументите за и против“, заяви окръжният прокурор Радослав Градев. Той пожела на колежката си Николинка Чокоева да стопанисва сградата с все същата енергия. Не на последно място Градев отбеляза значението на модерното оборудване за провеждането на справедлив и енергичен процес.

Комисар Александър Ковачев пожела на представителите на съдебната система здраве, енергия и инициативност. От своя страна д-р Росица Георгиева каза, че отдаваме почит на историята, духа и традициите. „Тази сграда не е само емблема на нашия град, но и символ на дълга към истината, честността и отговорността пред обществото“, каза началникът на Регионалното управление на образованието.

В рамките на събитието се проведе Ден на отворените врати в Съдебната палата, както и награждаване на победителите в ученическия конкурс „Правосъдието през детските очи“. Във възрастовата група между 6 и 12 години бяха присъдени две първи места. Едното е за 7-годишната Юлия Минева от Габрово, а другото за 8-годишната Божидара Колева от Бяла. Във втората възрастова група, обхващаща тийнейджърите между 13 и 18 години отново бяха връчени две първи места. Те отидоха при 14-годишната русенка Габриела Иванова и 16-годишната Нихал Реджедова от шуменското село Бяла река. Бяха връчени и редица допълнителни награди. Сред тях са за най-искрена творба, която отиде при 6-годишният Мелих Алипиев от село Ряховците; за най-оптимистична визия – Ана Станева на 11 години от гр. Попово; за най-добър сюжет – Марияна Пенева на 6 години от габровското село Душево; за най-силно послание – деветокласничката Ева Брашнарова от Русе; за цялостно въздействие – 16-годишната Кристина Веселинова от Русе; както и за най-добра техника – шестокласничката Мария Тодорова от Русе.

Съдебната палата се строи в периода между 1929 и 1939 година, като е открита на 27 октомври 1940 година. Архитект Пенчо Койчев създава внушителната сграда в неокласически стил. Интериорът е проектиран от арх. Георги Папазов, стъклописите във фоайетата и в тържествената зала са дело на проф. Иван Пенков. Скулптурните фигури над трите двойни главни врати, както и скулптурната композиция, която оформя своеобразен фронтон над главната колонада, са дело на проф. Любомир Далчев.

В следосвобожденските години органите на правосъдието в Русе използват различни сгради и се местят многократно, тъй като за тях не е имало отредено място. Едва в периода 1926 – 1930 г. с учредяването на „Фонд построяване на сгради за съдебни места в Царството“ става възможно изграждането на съдебна палата в дунавския град. Отрежда ѝ се място на най-знаковия площад – „Свобода“, на мястото на някогашния рибен пазар. Така бъдещата сграда има нелеката задача да се мери с красотата на Доходното здание /днес Драматичен театър/ и всички представителни сгради, разположени по протежението на ул. „Александровска“.

Facebook

Twitter



Shares