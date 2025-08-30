Съборна архиерейска св. Литургия на остров „Св. Иван“

На 29 август – деня, в който светата Православна църква чества отсичането на честната глава на св. Йоан Кръстител, в манастира „Св. Йоан Предтеча“ на едноименния созополски остров, бе отслужена съборна архиерейска св. Литургия.

Богослужението бе възглавено от Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений в съслужение с Пловдивския митрополит Николай, с Преосвещените епископи Сионий – игумен на Бачковската света обител, Белоградчишки Поликарп и Смолянски Висарион – викарни епископи на Пловдивска митрополия. В съслужение взеха участие още архимандрит Димитрий – протосингел на Сливенска митрополия, архимандрит Максим – духовен надзорник, архимандрит Евтимий – духовен надзорник, архимандрит Стефан от Троянския манастир, ставрофорен иконом Павел Гърбов – епархийски съветник, ставрофорен иконом Николай Димитров – епархийски съветник, ставрофорен иконом Васил Кашоров, протодякон Александър Нешев, протодякон Илиян Александров, архидякон Вартоломей и архидякон Поликарп.

Песнопенията по време на светата Литургия бяха изпълнени антифонно от Пловдивския митрополитски хор „Св. Ерм Филипополски“ и румънски църковни певци.

На богослужението присъстваха кметът на община Созопол г-н Тихомир Янакиев, заместник-кметовете г-н Андрей Николов и г-н Тодор Дамянов, както и пълномощния посланик на Република България във Федерална Република Германия – Григор Порожанов, множество народ от Созопол и гости.

В архипастирското си слово митрополит Арсений припомни историята на манастира и духовното значение на откриването на светите мощи на св. Йоан Кръстител от проф. Казимир Попконстантинов през 2010 г. За особени заслуги към Църквата проф. Казимир Попконстантинов бе удостоен от Сливенския митрополит с орден „Св. Димитрий Сливенски“ . В своето слово професорът благодари за високото отличие, като го посвети на своите починали родители, на екипа си и на всички, съдействали за откриването на светите мощи.

От 1629 г., когато манастирът е разрушен от османците и монасите се преместват на о-в Халки, не се е извършвало богослужение.

