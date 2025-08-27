Общинската дирекция „Култура и духовно развитие“ разработи интернет страница, където могат да бъдат видени всички значими прояви в града

Събитията във Варна вече имат свой общ адрес – www.varna.events. Интернет страницата е разработена от дирекция „Култура и духовно развитие“ в Община Варна и на нея могат да бъдат видени всички културни, развлекателни и други важни събития в петте района на Морската столица. Уебсайтът представлява достъпна, двуезична платформа-календар, в която потребителите могат да се информират своевременно за инициативите в града за съответния ден или месец. За по-лесна навигация събитията са разделени в категории, сред които музика, визуални изкуства, танц, опера, театър, музеи, литература, образование, за деца, спорт, културно наследство и други, като съдържанието е налично на български и на английски език.

Голям град като Варна, с претенции за културен и духовен център, отдавна има нужда и заслужава такава комплексна и завършена платформа, коментират експертите от дирекция „Култура и духовно развитие“. Хората често откриват събитията твърде късно, затова решихме да ги съберем под един „покрив“. Преди създаването на страницата, информацията за събитията често е била разпръсната между уебсайтове, страници в социалните медии и печатни постери, което нерядко води до лошо планиране и множество пропуснати възможности за качествени преживявания в града, допълват оттам.

Същевременно обединяването на всички събития спестява време и усилия както на потребителите, така и на организаторите, културните оператори и артистите, които сами подават новините и публикациите си. За тази цел в менюто на www.varna.events има лесна инструкция как да присъедините лесно вашите културни събития, което дава възможност за добро планиране, реклама и достъп до по-широка аудитория.

