Събития от Празничната програма на Плевен

17,30 часа – Откриване на Коледна изложба на плевенските художници, място – Арт център Плевен (Градската градина);

18,00 часа – Коледен концерт на Общински духов оркестър, място – зала „Катя Попова“

18,00 часа – Концерт – спектакъл „Коледна шевица“ на Северняшки ансамбъл за народни песни и танци „Иван Вълев“, място – ДКТ „Иван Радоев“

Събития в Коледното градче

на пл. „Възраждане“

Къщичка за благотворителност – „Книгите на България“. Кауза: Събраните средства ще се използват за безвъзмездно разпространяване на българска литература;

17,00 часа – Детска коледна работилница – Център за ранно детско развитие „Стълбичка“ – място – пл. „Възраждане“

17,30 ч. – 19,00 ч. – Срещи с Дядо Коледа и раздаване на подаръци, място – Къщата на Дядо Коледа на пл. „Възраждане“.

