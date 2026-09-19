С юбилеен концерт акад. Васил Герлимов отбеляза две значими годишнини

Юбилеен концерт отбеляза 50 години творчески път и 70-годишнината на известния хореограф

С празничен юбилеен концерт Стара Загора отбеляза 50-годишния творчески път и 70-годишнината на акад. Васил Герлимов – хореограф, посветил десетилетия на съхраняването и популяризирането на българския фолклор.

По време на събитието секретарят на Община Стара Загора Николай Диков връчи на Герлимов Почетния знак на Общината за неговия принос към опазването на българското нематериално културно наследство.

„Той не спира да мечтае, не спира да твори, не спира да създава нещо, с което да ни радва, да ни забавлява и да ни държи близо до нашите корени“, заяви Диков. От свое име и от името на кмета Живко Тодоров той пожела на хореографа здраве и още дълги години творческо вдъхновение.

Юбилейният концерт събра на една сцена множество ансамбли и формации, като хореографите на голяма част от тях са възпитаници на акад. Герлимов. Сред участниците бяха професионалните фолклорни ансамбли „Загоре“, „Мизия“ и „Странджа“, ансамблите „Зорница“, „Загорче“, „Настроение“ и „Детелини“, танцов състав „Ромбана“, „Формация Димитров“, формация „Танца на вятъра“ и професионалният танцов състав „Чудесия“.

Водещ на вечерта беше диригентът и изпълнител на народни песни Милен Иванов. Кулминацията настъпи с общо финално изпълнение, което обедини участниците на сцената и изпълнители сред публиката в знак на признателност към юбиляря.

Концертът имаше и благотворителна кауза. По идея на акад. Герлимов посетителите можеха да подкрепят изработването и поставянето на монументален декоративен барелеф на Свети Климент Охридски върху фасадата на Народно читалище „Свети Климент Охридски – 1858“.