С водосвет и демонстрации пожарникарите отбелязаха професионалния си празник

Кметът на Община Разград Добрин Добрев присъства на празничния водосвет по повод Професионалния празник на пожарникарите и поздрави разградските огнеборци за техния празник.

В приветствието си той изтъкна съвместната работа на огнеборците и местната власт особено през последните години, в които се налагаше компетентната и професионална намеса на огнеборците, и им благодари за това, че са превърнали професията си в призвание. Кметът Добрин Добрев допълни, че не само при инциденти, а и в превантивната и контролната дейност, в която двете институции имат допирни точки, Община Разград има надежден партньор, който помага и дава насоки за осигуряване на безопасността на гражданите. На огнеборците Кметът Добрин Добрев пожела на първо място здраве, подкрепа и любов в семействата им, както и все по-рядко да има нужда да рискуват живота си.

В приветствието си директорът на РД ПБЗН комисар Емилиян Станев благодари за подкрепата от институциите, чиито представители уважиха празника и изтъкна и конкретни случаи, като скорошен пожар в Ясеновец, при който Община Разград е осигурила техника.

Водосветът пред Пожарната служба в Разград бе отслужен от архиерейския наместник отец Георги пред пожарната техника, част от служителите в РД ПБЗН и официалните гости на събитието, сред които бяха: заместник областният управител Назиф Зюлкяр, директорът на ОДМВР-Разград старши комисар Диян Симеонов, заместник-директорът на ОДМВР-Разград комисар Теодор Димитров, д-р Милена Кехайова от БЧК-Разград.

След водосвета и приветствията от страна на гостите и на директора на РД ПБЗН комисар Емилиян Станев бе направена демонстрация на действията на една от пожарните коли. След това гостите имаха възможност да разгледат пожарната техника, а също и да се качат в кабината на пожарната стълба с височина 35 метра, от което се възползваха Кметът Добрин Добрев и директорът на ОДМВР Диян Симеонов.

