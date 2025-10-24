С вълнуващ концерт Градска библиотека „Проф. Иван Шишманов“ в Свищов отпразнува 80-годишен юбилей

Градска библиотека „Проф. Иван Шишманов“ – гр. Свищов отбеляза своя 80-годишен юбилей.

По повод кръглата годишнина бяха поканени Тримата български тенори, които изнесоха вълнуващ концерт в салона на Първо българско народно читалище „Еленка и Кирил Д. Аврамови – 1856“, а събитието се реализира с финансовата подкрепа на Министерство на културата.

В началото на тържествената вечер директорът на библиотеката Дария Първанова направи ретроспекция за развитието на Градска библиотека от нейното създаване през 1945 г. до наши дни като подчерта, че към момента културната институция разполага със 170 хиляди библиотечни единици, а от тази година предлага на своите читатели и електронни книги, благодарение на спечелен проект. Тя обясни, че от 1 януари 2024 година с решение на ОбС – Свищов библиотеката е второстепенен разпоредител с бюджет по бюджета на община Свищов и това ѝ дава правото да кандидатства за финансиране по различни проекти, които обогатяват фонда на библиотеката и развиват нейната функционалност.

Слово по повод празника поднесе кметът на Свищов д-р Генчо Генчев, който връчи почетна награда за граждански заслуги – първа степен на Градска библиотека „Проф. Иван Шишманов“. Кметът приветства усилията на служителите и директора на библиотеката, които търсят интересни форми, с които привличат младите хора да влизат все по-често в библиотеката и да се докосват до книгите. Той подчерта, че именно тази връзка с писаното слово ще ни съхрани като нация. Кметът отбеляза, че към момента сградният фонд, в който се помещават три културни институции, включително и библиотеката е в недобро конструктивно състояние, но увери, че се работи активно по въпроса културните институции в Свищов да имат своя достоен дом.

Дария Първанова благодари на общинското ръководство, на всички спомоществователи, служители и приятели на библиотеката за подкрепата им през годините, и като знак на признателност поднесе на най-изявените сред тях юбилейни плакети. За специално изработеното лого тя благодари на директора на дирекция „Култура и културно наследство“ д-р Росен Маринов, който от своя страна изказа доброто си впечатление от работата на сравнително младия екип на библиотеката, работещ с много ентусиазъм, усърдие и енергия да превърне Градска библиотека в още по-притегателно място за младите хора.

Официалната част на празничната вечер приключи с невероятен концерт на Тримата тенори, които пяха прекрасно и заслужено обраха бурните овации на публиката.

Facebook

Twitter



Shares