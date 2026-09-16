С тържествена церемония започна новата учебна година в ГПЧЕ „Йордан Радичков“ във Видин

Заместник областният управител Пролет Георгиева-Николова поздрави учениците и учителите и им пожела успешна и изпълнена с възможности учебна година

Заместник областният управител на Видин Пролет Георгиева-Николова участва в тържественото откриване на новата учебна година в Гимназията с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков“.

От името на областния управител Огнян Асенов и лично от свое име тя поздрави учениците и преподавателите и им пожела успешна учебна година, изпълнена с нови знания и възможности.

В обръщението си към възпитаниците на гимназията Георгиева-Николова подчерта значението на образованието за бъдещото им развитие.

„Тази гимназия Ви дава възможност да сложите основите на Вашия бъдещ успех. Пожелавам Ви да използвате пълноценно годините тук и да изградите личност, която никой не може да Ви отнеме“, заяви тя.

Към учителите заместник областният управител отправи пожелание за сили, търпение и удовлетворение от работата с младите хора. По думите ѝ именно срещата между опита на преподавателите и енергията на учениците превръща училището в нещо повече от място за обучение.

Празникът по повод началото на учебната година продължи с водосвет за здраве и благоденствие и програма, подготвена от учениците на гимназията.

На церемонията присъстваха и представители на Община Видин и Регионалното управление на образованието.