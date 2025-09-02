С тържествен концерт и ритуал Плевен ще отбележи 140 години от Съединението

С тържествен ритуал и концерт Плевен ще посрещне Деня на Съединението на Княжество България и Източна Румелия – 6 септември.

По традиция празникът ще бъде честван пред паметника на Четвърти пехотен плевенски полк в Градската градина. Тържественият ритуал ще започне в 11.00 часа с участието на военнослужещи от Плевенския гарнизон.

В памет на загиналите в Сръбско-българската война от 1885 г. ще бъде отслужена панихида, с минута мълчание ще бъде почетена паметта им. В знак на признателност към делото им пред паметника ще бъдат поднесени венци и цветя.

По повод историческата дата предишната вечер, на 5 септември, от 20.30 часа на пл. „Възраждане“ Община Плевен организира празничен концерт. Ще участват Плевенска филхармония, Общински хор „Гена Димитрова“, „Геомарчало“, Северняшки ансамбъл за народни песни и танци „Иван Вълев“, Общински духов оркестър и Детски хор „Звъника“. Ще прозвучат патриотични и народни песни, както и маршове, аранжирани от Георги Милтиядов, който ще е диригент.

