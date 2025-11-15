С тържествен концерт и награждаване на победителите в конкурса „Поетични хоризонти на българската” РБ „Проф. Боян Пенев” отбеляза 155 години библиотечна дейност

С тържествен концерт и награждаване на призьорите от XI-тото издание на Националния литературен конкурс „Поетични хоризонти на българката” Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев” отбеляза тази вечер 155 години библиотечна дейност.

Приветствие към библиотечните служители, както и към пълната зала на НЧ”Развитие 1869” с читатели и приятели на библиотеката, отправи и Кметът на Община Разград Добрин Добрев. Той изтъкна важната роля на библиотечната институция като място, където хората могат да отидат да надградят своите знания, да се почувстват много по-богати духовно. „Изключително съм щастлив, че заедно преди 2 години успяхме да вдъхнем нов живот на нашето място – библиотеката, храма на знанието и образованието. След много дълги години неуспешни опити днес библиотеката е с обновен сграден фонд, където служителите могат пълноценно да изпълняват своята мисия, а читателите наистина да се чувстват у дома си, когато посещават библиотеката” – каза още Кметът Добрин Добрев. Той заяви още, че библиотеката е ценен партньор на общината и на местната общност, защото винаги присъства в значимите събития и празници на града. На библиотечните служители Кметът пожела да са много здрави, да съхранят любовта си към библиотечното дело, да правят библиотеката все по-уютно и все по-иновативно място за нашите съграждани, а годините усилен труд да им донесат удовлетвореност.

Празничният концерт започна с изпълнения на хор „Железни струни” към НЧ”Развитие 1869”. В него участваха и пианисти и певци от Музикална школа „Илия Бърнев”, както и Балетна школа към НЧ”Развитие 1869” и ДТА”Лудогорче” към Капански ансамбъл.

Заместник-кметът Елка Неделчева връчи Специалната награда от XI-ия Национален литературен конкурс на поетесата от Ямбол Ваня Велева за нейната творба „Глина”. 190 стихотворения са изпратени за участие в конкурса, призьорите са определеин ог жури с председател Пламен Тотев – издател и литературен изследовател и членове: поетесите Петя Александрова и Павлина Стаменова. Ето и останалите призьори:

Първа награда – Диана Фъртунова – гр. Бургас за стих. „По дряново време”

Втора награда – Добрин Добрев-Финиотис от София, за стих. „И те целувам, земя“

Трета награда – Даниела Василева от Разград, за стих. „Небе за утре“

Поощрителни награди – Петрана Петрова от Враца, за стих. „Голгота“; Емилия Пройнова от Разград, за стих. „Аз идвам рано“

Награда на РБ „Боян Пенев“ – Разград – Светла Йонкова от София, за стих. „Лозари“ и Станка Николова от Австралия, за стих. „Пътят“, посветено на Станка Николица Спасо-Еленина

Награда на Федерацията на жените – Разград – Валентина Цвяткова от Русе, за стих. „Късна любов“.

Сред гостите на тържествения концерт за празника на РБ”Проф. Боян Пенев” бяха и: председателят на Общински съвет-Разград Галина Георгиева, както и заместник-кметовете Зорница Евгениева и Хабибе Расим.

