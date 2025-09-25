С рок концерт бе даден старт на музикалните вечери на „Свищовски лозници“ 2025

На 24 септември се проведе първият от поредицата концерти, които община Свищов е подготвила за жителите и гостите на града по повод празниците „Свищовски лозници“.

На сцената, на централния площад „Алеко“ се изявиха няколко рок групи, които поставиха началото на концертните вечери. Публиката имаше възможност да чуе свищовските групи – „Chicho Mancho’s band“, „Diamant“, „Apogei“, „Detonator“, „High Enough и ловешката „Tiron“, които представиха свои авторски и нови песни.

В рамките на 3 часа любителите на рока се насладиха на любимата музика, а тази вечер програмата на „Свищовски лозници“ продължава с концерт на Стефан Вълдобрев и „Обичайните заподозрени“.

Община Свищов се е постарала в рамките на петте празнични дни да предостави на свищовската публика разнообразие от музикални преживявания, които да зарадват жителите и гостите на града и максимално да удовлетворят различните предпочитания на хората.

В петък, когато предстои официалното откриване на „Свищовски лозници“ 2025, на сцената ще излязат със свои концерти Фолклорен танцов състав „Творецът“ и Владимир Ампов – Графа.

В събота ще има концерт с участието на групите за хип-хоп и к-поп при Школа по изкуствата към ПБНЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови – 1856“ и възпитаници на Школа за поп и рок изпълнители „Клуб Естрада“, а за финал концерт на поп-фолк певицата Анелия.

В неделния ден „Свищовски лозници“ 2025 ще завърши с концертни изяви на: ДЮТА „Дунавска младост“; възпитаниците от класа по народно пеене на Корнелия Чекелева към ПБНЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови – 1856“; клуб за народни хора „Харизмата на хорото“ и Етрополската духова музика.

