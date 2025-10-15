С празничен концерт Общинският детски център за култура и изкуство ще открие новия творчески сезон

На 18 октомври /събота/ от 17:30 ч. в Голямата зала на Доходното здание Общинският детски център за култура и изкуство ще открие своя 76-и творчески сезон. Празничният концерт ще представи пред русенска публика всички интересни и разнообразни форми на извънучилищни занимания, които се предлагат в центъра.

На сцената ще се изявят Детска вокална група „Слънце“, Клуб по спортни танци „Настроение“, Детски хор „Дунавски вълни“, Студио за класически балет „Арт денс класик“, танцов и хоров състав към Детско-юношески фолклорен ансамбъл „Зорница“, Фолклорен танцов ансамбъл „Здравец“ и Фолклорен ансамбъл „Русчуклийче“.

Водещи на концерта ще бъдат Десислава Огнянова и Марчело Петров.

Входът за концерта е свободен.

