сряда, октомври 15, 2025
С празничен концерт Общинският детски център за култура и изкуство ще открие новия творчески сезон

На 18 октомври /събота/ от 17:30 ч. в Голямата зала на Доходното здание Общинският детски център за култура и изкуство ще открие своя 76-и творчески сезон. Празничният концерт ще представи пред русенска публика всички интересни и разнообразни форми на извънучилищни занимания, които се предлагат в центъра. 

На сцената ще се изявят Детска вокална група „Слънце“, Клуб по спортни танци „Настроение“, Детски хор „Дунавски вълни“, Студио за класически балет „Арт денс класик“, танцов и хоров състав към Детско-юношески фолклорен ансамбъл „Зорница“, Фолклорен танцов ансамбъл „Здравец“ и Фолклорен ансамбъл „Русчуклийче“.

Водещи на концерта ще бъдат Десислава Огнянова и Марчело Петров.

 Входът за концерта е свободен.

