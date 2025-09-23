С празничен концерт Мездра отбеляза 75 години от обявяването й за град и 100 години от основаването на местното читалище

С празничен концерт в навечерието на Деня на независимостта Мездра отбеляза двоен празник: 75 години от обявяването й за град и 100 години от основаването на НЧ „Просвета 1925“.

Сред официалните гости бяха Извънредният и пълномощен посланик на Република Албания у нас Н. Пр. г-жа Инид Мило, Извънредният и пълномощен посланик на Република Армения Н. Пр. г-жа Цовинар Амбарцумян, народните представители Красен Кръстев и Иво Цанев, проф. д-р Ивайла Попова – заместник-декан на Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, председателят на Общинския съвет Яна Нинова, представители на общини от област Враца.

Преди концерта се състоя официална церемония за връчване на Отличието „Златна монета култура“ – събитие, което е част от инициативата „Международно културно сътрудничество“ на Съвет на европейската научна и културна общност и на Клуб на българския културен и научен елит.

Отличието „Златна монета култура“ беше връчено на Посолството на Република Армения в България – за двустранен културен обмен, на Посолството на Република Албания – за образователен и културен обмен, на Историческия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – за принос към българското образование и култура, на телевизионното предаване на Нова телевизия „Ничия земя“ – за принос към професионалния стил и високия стандарт на телевизионните медии и на Община Мездра – за древно и уникално културно-историческо наследство и активна съвременна културна дейност.

„Благодаря на г-жа Росица Златанова (б. а. председател на Съвет на европейската научна и културна общност) за тази престижна награда, защото тя е признание за древната и уникална културна история на това населено място, в което има живот от 7 хиляди години насам, каза при получаване на отличието кметът на община Мездра Иван Аспарухов.

Уникалното културно наследство на нашия град и тази награда ни отварят вратите към нови исторически дейности и културни събития. Защото, както България се намира на кръстопътя на Балканите, така и Мездра се намира на кръстопътя на историята. Тук са се водили битки, воювали са армии, имало е императори и царе, възходи и падения… Това е част от историята. А историята на Мездра е същата: от едно малко населено място днес е един съвременен град, за който всички работим да има едно ново бъдеще и пред който сега се отварят вратите да бъде център на културата на българския северозапад.

Честит 75-годишен юбилей, уважаеми жители на гр. Мездра и на нашата община!

Нека да отдадем заслуженото и на културата, защото такива културни институти, каквито са българските читалища, няма никъде по света. Това уникално събиране и контактуване между хората, правенето на култура има една основна задача: да съхрани нашия род, традиции и история и, разбира се, това е отправна точка за нашето бъдеще.

Искам да честитя 100-годишнината на читалище „Просвета“ и да благодаря на всички, които са минали през него и са оставили следи, защото всеки един от тях е оставил следи в този културен институт. Нека да си пожелаем да сме здрави и всички заедно да работим за развитието на нашия прекрасен край, на нашия прекрасен град!“

По повод вековния юбилей на НЧ „Просвета 1925“ Съветът на европейската научна и културна общност връчи на мездренското читалище Отличието „Значка златна книга“ за принос към българската култура.

„Тази вечер ще наблегна на една дума – една дума, която все по-трудно се изрича и затова ще я кажа силно: това е думата „Благодаря!“, каза при получаването на отличието председателят на НЧ „Просвета 1925“ Мирослав Аспарухов.

Благодаря на миналото, благодаря на учредителите, благодаря на всички председатели, на всички секретари, благодаря на настоятелствата, на служителите, на ръководителите, на самодейците, които с много труд, с много любов от една идея превърнаха нашето читалище в Дом на духа!

Благодаря на настоящето, на екипа, на чийто рамене днес тежи отговорността да съхранява и развива читалищната дейност! Благодаря на служителите, на ръководителите, на всички самодейци, които всяка вечер поддържат искрата в репетиционните зали, за да блестят сцените на България и извън нашата страна!

И не на последно място, благодаря на жителите на гр. Мездра, защото без Вашата любов този Храм няма да може да диша!

С благодарност и надежда ще се обърна към бъдещето – към всички тези малки деца, които идват, към колегите, на които им предстои да прекрачат прага на читалището и да станат част от нашия екип! С всички тях да обещаем, че ще поддържаме искрата, че вратите на читалището ще бъдат винаги отворени, че ние с тях ще бъдем моста между миналото и бъдещето, между паметта и нашите мечти!

Всички тези отличия, за които благодаря, не ги приемам като лична награда, а ги оценявам като Ваша колективна оценка за труда на всички колеги. Тези отличия са за всички Вас, а от моя страна един поклон пред всеки един от Вас, който е отдал време, талант, сърце!

Да си пожелаем да работим така, че след 100 години от нашите наследници да чуем същите думи! Благодаря!“

От името на Съюза на народните читалища (СНЧ) областният председател на сдружението Светлина Берова връчи на НЧ „Просвета 1925“ грамота с почетен знак на СНЧ за значимия му принос в развитието на българската култура и по повод 100-годишния юбилей на читалището. С почетни медали и грамоти за активна читалищна дейност бяха отличени председателят на НЧ „Просвета 1925“ Мирослав Аспарухов и дългогодишният библиотекар в читалищната библиотека Павлина Русева.

От името на Настоятелството на НЧ „Просвета 1925“ Мирослав Аспарухов връчи почетен плакет на Община Мездра за устойчивата й подкрепа към културата и просветата.

По повод двата юбилея Община Мездра и НЧ „Просвета 1925“ получиха поздравителни адреси от множество държавни институции, сродни организации и политици, между които от министъра на регионално развитие и благоустройството, министъра на културата, областния управител на Враца, народни представители, кметове на общини и на населени места, Национална секция на CIOFF България, читалища, училища и др.

Приветствия отправиха народните представители Красен Кръстев и Иво Цанев.

За доброто настроение на жителите и гостите на гр. Мездра се погрижиха Северняшки ансамбъл за народни песни и танци „Иван Вълев“ – Плевен, певицата Невена Цонева и Музикална формация „Баш бенд“.

Водещ на събитието беше Милена Василиева, съдебен секретар в Районен съд – Мездра.

