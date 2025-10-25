С поздравителен адрес от името на Кмета Добрин Добрев започна първото издание на фестивала „Здравей, Здраве!” в Разград

Девет лектори представят интересни теми, свързани със здравословния начин на живот, днес в зала „Филхармония”.

Те участват в първото издание в Разград на фестивала „Здравей, Здраве!”, който се организира под патронажа на Кмета Добрин Добрев и със съдействието на Община Разград.

Инициатива, посветена на здравословния начин на живот във всички негови аспекти: физическо, емоционално, ментално и духовно здраве, започва от Пловдив през 2010 г., след което се разпространява в множество градове..

Разградското издание се организира от Инициативен комитет, ръководен от Ваня Желева – както като физическо лице, така и като представител на Федерацията на жените.

Тя получи от главен експерт в отдел „Социални дейности и здравеопазване” в Община Разград Катя Дянкова поздравителен адрес от Кмета Добрин Добрев.

„Фестивалът е повече от културно събитие – той е празник на човешкия дух, на стремежа към по-добър и осъзнат живот, на споделянето и взаимната подкрепа. Вярвам, че срещите, лекциите и практиките тук ще дадат на всеки от нас нови знания, вдъхновение и сили да върви по пътя към здраве и личностно развитие.

Община Разград подкрепя инициативи, които създават общност, обединяват хората и утвърждават нашия град като център на културен и обществен живот. Убеден съм, че този фестивал ще намери своето достойно място в календара на Разград и ще се превърне в традиция.” – се казва в поздравителния адрес.

След официалното откриване Вокална група към ОУ”Н.Й.Вапцаров” отправи музикален поздрав към участниците в събитието, то ще завърши с изпълнения на други талантливи деца от Разград – от Музикална школа „Илия Бърнев” към НЧ”Развитие 1869”.

Фестивалът продължава през целия ден, сред лекторите са холистични лекари, преподаватели по йога, по рейки терапия, по ароматерапия, ирисова диагностика и други. Във фоайето е подреден базар за книги и продукти, свързани със здравословния начин на живот.

