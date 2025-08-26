С полагане на клетва на нов съветник започна заседанието на Общински съвет-Разград днес

Решението на Общинската избирателна комисия за обявяване на Марияна Вълчева за избрана за общински съветник бе представено от председателя на ОИК Невин Скендер.

Решението е следствие от заявление от Михаил Тодоров за прекратяване на пълномощията му като общински съветник. Съгласно Методиката за определяне на резултатите от гласуването и разпределяне на мандатите при избори за общински съветници следваща в листата на партия ГЕРБ е Марияна Вълчева, поради което ОИК-Разград я обяви за избрана за общински съветник.

С избора й бе свързана една от извънредните докладни записки, които местните парламентаристи приеха. Тя бе внесена от председателя на Общински съвет-Разград Галина Георгиева и касае промени в състава и ръководството на постоянните комисии в местния парламент. Марияна Вълчева става член на двете комисии, на които Михаил Тодоров бе член – по устройство и развитие на територията, транспорт на Общината и по бюджет, финанси и икономическа политика. Новият председател на комисията по устройство и развитие на територията, транспорт на Общината е Наско Анастасов.

Още 16 докладни записки приеха общинските съветници на днешната си сесия, те им бяха представени от Кмета на Община Разград Добрин Добрев и неговите заместници Зорница Евгениева и Елка Неделчева.

Още едно от предложенията бе внесено по извънредния способ. То бе във връзка с провеждането на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване-Дунав“ЕООД. Заседанието е свикано от Областния управител на Област Разград Владимир Димитров за 30 септември. В дневния му ред има една точка – приемане на препоръчителна вноска на държавата в бюджета за 2026 г. на Асоциацията в размер на 21 212 лв. Съветниците взеха решение представителят на Община Разград на заседанието Кметът Добрин Добрев да гласува „за“ по тази точка. Определиха и Галина Георгиева за представител на Община Разград в случай на невъзможност Кметът да участва в заседанието.

Първите две докладни от августовското заседание на Общинския съвет бяха свързани с присъединяването на България към еврозоната. Те са за изменение на общо 13 общински наредби. Измененията касаят всички такси, наемни цени, глоби и имуществени санкции, които, считано от датата на въвеждане на еврото в България, се превалутират от левове в евро по реда и при условията на Закона за въвеждане на еврото в Република България.

Съветниците приеха и Програма за намаляване на риска от бедствия на Община Разград за периода 2026-2030 г. В 26 страници са описани целите, мерките и дейностите за реализиране, съобразени с Националната програма за намаляване на риска от бедствия. С Програмата са запознати институциите, които имат отношение към изпълнението й, публикуване е за обществено обсъждане на интернет страницата на Община Разград.

С решение на Общинския съвет бяха утвърдени Мерки за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби на Община Разград за 2025 г. Те се прилагат за 11-та поредна година в Разград. Два са разделите, по които талантливите деца в областта на изкуствата, науката и спорта могат за бъдат подпомогнати финансово – предоставяне от държавния бюджет на стипендия по Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби и предоставяне на еднократно финансово стимулиране от общинския бюджет. Общинската финансова подкрепа се предоставя в края на календарната година, като всяка година общата сума се приема с общинския бюджет. За 2025 г. тя е увеличена спрямо предходната от 35 000 на 40 000 лв. Мерките ще бъдат публикувани на сайта на Община Разград и съобразно изискванията ще може да се подават заявления за предоставянето на финансовата помощ.

В сферата на образованието бе обсъдена още една докладна – за актуализиране на Списъка на средищните училища в община Разград за учебната 2025/2026 г. Тя бе и най-дискутираната на заседанието, което продължи по-малко от два часа. Списъкът включва 7 училища: ОУ“Васил Левски“-Разград, ОУ“Н.Икономов“-Разград, ОУ“Н.Й.Вапцаров“-Разград, ОУ“Отец Паисий“-Разград, СУ“Христо Ботев“-Разград, ОУ“Г.С.Раковски“-Раковски и ОУ“Д-р Петър Берон“-Осенец. Прогнозният брой на ученици от населени места в общината, в които няма училища, е 208. Общинският съветник Божидар Божков зададе въпрос относно това дали Община Разград има намерение да възстанови закритото училище в Гецово с оглед заселването на млади хора в селото. Кметът Добрин Добрев изрази скептицизъм относно убеждаването на младите жители на близкото до Разград село да запишат децата си на училище в селото, след като в момента ги возят до училищата в областния град, където и самите те работят. Кметът увери, че в тази посока – за задържане на децата в детската градина – са предприети действия за подобряване на базата и модернизация на детското заведение в селото.

Една от одобрението докладни записки бе свързана с продължение на действията за разширяване на бизнес зона „Перистър“ за удовлетворяване на интереса на бизнеса към терени за развитие на инвестиции. С нея бе дадено предварително съгласие за промяна на предназначението на поземлен имот с площ 166 565 кв.м. с трайно предназначение на територията „земеделска“ и начин на ползване „пасище“ за отреждане на имота „за производствено-складови дейности“. Имотът се намира над настоящата територия на ОП“Бизнес зона „Перистър“. С приемането на докладната записка се даде и разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план.

Още една от докладните бе свързана с общинското предприятие – продажба на имот – частна общинска собственост на собственика на законно построената в него сграда, предложената цена е 95 095 лв.

Още 5 имота се предлагат за продажба с докладни записки. Единият е в местността „Арменски лозя“, а четири парцела са в село Ушинци. 30% от продажбата на имотите в Ушинци ще се използват за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на селото.

Сред приетите докладни бяха още: три разрешения за изготвяне на подробни устройствени планове на имоти във вилните зони, учредяване на безвъзмездно право на ползване за настаняване на пчелни семейства в частна общинска собственост в горска територия и учредяване на възмездни права на ползване върху имоти – публична общинска собственост – пасища в землищата на Осенец и Побит камък. И за имотите в Осенец и Побит камък важи ангажимента за използване на 30% от приходите за подобряване на инфраструктурата в тези села.

В края на заседанието общинският съветник Божидар Божков зададе питане, на което съгласно чл. 99 ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация ще бъде отговорено на следващо заседание.

Facebook

Twitter



Shares