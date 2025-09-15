С пожелания за успех зам.-кметовете на Община Стара Загора изпратиха до класните стаи най-важните днес – децата

Арх. Мартин Паскалев, Радостин Танев, Павлина Делчева и Светослав Колев, както и секретарят Николай Диков, насърчиха учениците да следват мечтите си, да се образоват и да създават приятелства за цял живот

Заместник-кметовете и секретарят на Община Стара Загора уважиха с присъствието си празника на най-важните днес – децата и учениците, които са бъдещето на Стара Загора. Първият учебен ден започна сутринта във всички училища, а зам.-кметовете арх. Мартин Паскалев, Радостин Танев, Павлина Делчева и Светослав Колев, както и секретарят Николай Диков посетиха тържествата и поздравиха радостно развълнуваните участници в тях.

За 82-ри път днес ПГСАГ „Лубор Байер“ в Стара Загора отвори врати, за да посрещне своите възпитаници. Зам.-кметът с ресор „Устройство на територията, строителство и безопасност на движението“ арх. Мартин Паскалев ги приветства с началото на новата учебна година от името на кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров. Церемонията почете и главният архитект на Община Стара Загора Николай Василев.

„Уважаемо учителско съсловие, пожелавам ви да сте все така всеотдайни в работата си, да образовате тези млади хора, да чертаете пътя пред тях. Мили ученици, следвайте съветите на вашите преподаватели и ги слушайте. Мили осмокласници, за вас днес започва нов път, нова страница в живота, вие ще се обогатите с много нови знания, ще създадете много нови приятелства и ще преживеете мигове, които ще запомните за цял живот“, заяви в приветственото си слово арх. Мартин Паскалев. „Дванадесетокласници, за вас предстои учебна година, в която ще вземате важни решения за своя професионален път оттук-нататък, направете го с разум и сърце!“, препоръча на младежите зам.-кметът.

„Училището ни дава образование на поколения ученици, намиращи достойна реализация – доказателство за високото ниво на обучение и професионализма на неговите преподаватели“, отбеляза в словото си директорът на ПГСАГ „Лубор Байер“ инж. Весела Иванова. „С гордост можем да отчетем, че средният успех за изминалата учебна година е много добър (5.24). Имаме 252-ма ученика с отличен успех, от които 24-има завършиха с пълно отличие. Повод за радост за изминалата година е участието на 40 ученици и 12 преподаватели по проект „Еразъм+“ – „Международна мобилност“ в Португалия“, заяви още директорът на строителната гимназия.

„За мен е привилегия и удоволствие да премина макар и символично през прага на Профилирана природоматематическа гимназия „Гео Милев“, да застана пред екипа и учениците на едно най-желаните училища не само в Стара Загора, но и в България“, подчерта Радостин Танев. Зам.-кметът с ресор „Транспорт, екология, инвестиции и зелен преход“ препоръча на учениците да използват тази учебна година, за да развиват уменията си, да повишават знанията си, но и да създават приятелства за цял живот. „Да изживеете моменти, които ще помните винаги“, насърчи децата Радостин Танев.

„Днес е специален ден, защото семейството е началото, но училището е мястото, където нашите деца развиват себе си, придобиват онези умения, които ще им трябват, за да се реализират. Бъдете истински, искайте, желайте, бъдете здрави, бъдете добри хора! На добър час!“, пожела на децата зам.-кметът Радостин Танев.

„Училището ни носи духа на новия свят – свят на знание, иновации, съпричастност и вдъхновение. Нашата гимназия е не просто място за учене, тя е позитивна училищна общност, в която всеки ученик, всеки учител и всеки родител е част от едно голямо семейство“, дефинира с гордост директорът на ППМГ Мариета Петрова.

В ППМГ „Гео Милев“ гост бе и началникът на РУО в Стара Загора Милена Йолдова, която пожела на свой ред на добър час. „Днес, идвайки насам, установих колко настроение, колко радост, колко любов има по улиците, благодарение на вас и на вашите родители. Скъпи ученици, пред всяка задача има решение. Пред всяка мечта – има път към нея“, вдъхва вяра намладите хора г-жа Йолдова.

При възпитаниците на ОУ „Кольо Ганчев“ и на Центъра за специална образователна подкрепа (ЦСОП) в Стара Загора днес беше зам.-кметът с ресор „Общинска собственост, здравеопазване и социални дейности“ Павлина Делчева. Празникът в ЦСОП започна с водосвет за здраве и за много и благословени години.

„Скъпи деца, днес е вашият ден! Скъпи родители, семейства, многоуважаеми учители, директор, днес съм толкова щастлива да съм тук в най-хубавото училище! Училището, което дава най-много уроци за всички нас, училището, което дава най-много любов от всички нас“, изтъкна г-жа Делчева. „Поднасям ви специалните поздравления от кмета на Община Стара Загора г-н Живко Тодоров и ще ви пожелая да продължавате да постигате вашите огромни успехи, защото както наскоро ми сподели едно духовно лице, когато е най-тежко, тогава си на правия път!“, обобщи зам.-кметът г-жа Делчева.

„Винаги се вълнувам в този специален ден, заставайки пред вас, защото зная, че сте го очаквали с нетърпение: класната стая, вашият учител, новото, което предстои и всичко старо, благодарение на което сте стигнали дотук, интересни занимания, игри, смях и забавления ви очакват през цялата година, обещаваме го!“, увери децата директорът на ЦСОП – Стара Загора Еленка Иванова. „С общи усилия ще продължим да подпомагаме децата, за да развиват и изразяват най-доброто от себе си. Благодарим на всички, с които споделяме грижата за различните деца, които носят в сърцата си много любов, слънце и благодарност!“, заключи директорът на центъра.

Зам.-кметът на Община Стара Загора Светослав Колев бе гост на церемониите в ОУ „Кирил Христов“ и в ГПЧЕ „Ромен Ролан“. Зам.-кметът с ресор „Финанси, бюджет и икономика“ е възпитаник на елитната Езикова гимназия в нашия град.

„15-ти септември е ден на ново начало, надежда и вълнение, един от най-вълнуващите дни с началото на новата учебна година! Особено за първокласниците, които за първи път прекрачват училищния праг“, припомни пред надеждата на Стара Загора Светослав Колев. Той пожела на учениците от ОУ „Кирил Христов“ да бъдат смели, любознателни и упорити. А на учителите благодари за техните труд, търпение и грижа, с които всеки ден градят светло бъдеще за децата на Стара Загора.

В ГПЧЕ „Ромен Ролан“ Светослав Колев изтъкна, че това е училище с дух, традиции и високи постижения – място, което изгражда личности и отваря хоризонти. Финансовият зам.-кмет пожела на всички успешна и вдъхновяваща учебна година.

Секретарят на Община Стара Загора Николай Диков посети празника на Второ ОУ „П. Р. Славейков“ и като представител на местната власт, и като горд родител. „Зная колко специално и добро е това място за всяко семейство – все пак като Второ няма второ и децата ни тук получават добро образование! Зная и трудностите и предизвикателствата, с които ще се срещнете, но те винаги вървят ръка за ръка“, изведе на преден план г-н Диков. На първокласниците той даде уверението, че училището ще им даде нови приятели, знания и смелост да опитват нови неща. „Бъдете любопитни, задавайте въпроси, не се притеснявайте – така ще научите най-много! На учителите – благодаря ви за търпението, професионализма и обичта, с които посрещате всяко дете. На родителите – бъдете опора на децата, доверявайте се на учителите. Само заедно можем да отгледаме умни, добри и щастливи деца“, подчерта секретарят Николай Диков.

Facebook

Twitter



Shares