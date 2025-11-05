С пожелание за фейрплей започна днес волейболният турнир „Малки великани“ в Стара Загора

В знак на признание за доброто партньорство бе връчен официален плакет на Асен Асенов, главен експерт в Отдел „Спортни дейности“ в Община Стара Загора

Рекорден брой участници – състезатели от над 170 училища от 8 области у нас, ще се впуснат тази година в Националната верига по детски волейбол „Малки великани“. От днес Стара Загора е домакинът на петото издание на турнира, който се провежда в спортна зала „Иван Вазов“.

Началото на надпреварата постави Николай Дончев, директор на дирекция „Булстрад“ – Стара Загора. „На мен се пада честта за пета поредна година да ви приветствам на това хубаво и здравословно състезание. Радвам се да видя толкова ентусиазъм – броят на отборите расте, което е доказателство, че инициативата ни жъне успех“, отбеляза Николай Дончев. И пожела на учениците от 5. и 6. клас феърплей, усмивки и незабравими емоции.

Сред официалните гости на събитието днес бяха още Цанко Кръстев, директор „Маркетинг и връзки с обществеността“ в „Булстрад Виена Иншурънс Груп“, Георги Димов, директор на Генерална агенция „Булстрад“ – Пловдив, както и главните експерти в Отдел „Спортни дейности“ в Община Стара Загора Асен Асенов и Катрин Мазникова-Лискова.

Асен Асенов бе награден с официален плакет от организаторите в знак на признание за доброто партньорство с Община Стара Загора и приносът му за развитието на инициативата.

Училищата от Стара Загора и региона, които ще вземат участие в оспорвана битка, са II. ОУ „Петко Славейков“, VI. ОУ „Св. Никола“, СУ „Екзарх Антим I“ – Казанлък, 11. ОУ „Николай Лилиев“, ЧУ „Елин Пелин“, СУ „Христо Смирненски“ – Гурково, СУ „Железник“, V. ОУ „Митьо Станев“, СУ „Иван Вазов“, СУ „Христо Смирненски“ – Стара Загора, ОУ „Кольо Ганчев“, ОУ „Георги Райчев“, ОУ „Кирил Христов“, ОУ „Христо Ботев“ – Енина, ППМГ „Гео Милев“ и СУ „Кирил Христов.

По време на откриването днес следобед бе припомнено, че веригата „Малки великани“ вече се утвърди като значимо спортно събитие, подкрепено от националните отбори по волейбол за мъже и девойки – носители на световни титли, които вдъхновяват младите спортисти да следват примера им.

В края на състезателния ден шампионът на старозагорския турнир ще получи ваучер на стойност 1000 лева за спортна екипировка, а всички участници и ръководители на отборите – сертификати и подаръчни комплекти от организаторите.

Инициативата е организирана от ЗЕАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп в партньорство с Община Стара Загора, има за цел да насърчава активния и здравословен начин на живот сред подрастващите и да популяризира волейбола като достъпен и вдъхновяващ спорт.

