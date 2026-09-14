С поднасяне на венци и цветя в Русе почетоха паметта на загиналите пожарникари

С едноминутно мълчание и поднасяне на венци и цветя, настоящи и бивши служители на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ /РДПБЗН/ в Русе, отдадоха почит на загиналите през годините свои колеги. Става дума за девет пожарникари, чиито имена са изписани на паметника в двора на първа районна служба на булевард „Трети Март“. На мероприятието присъстваха и представители на Областната администрация в града, които връчиха възпоменателен адрес от името на областния управител проф. Любомир Владимиров на директора на РДПБЗН комисар Светослав Войчев. „Днес свеждаме глави и пред онези достойни мъже, които не се върнаха от своето последно дежурство! Държавата има отговорност не само да помни своите служители, загинали при изпълнение на дълга си, но и да гарантира, че техният пример ще бъде предаван на следващите поколения. Почитта към тях не може да бъде само част от възпоменателния календар, тя трябва да бъде изразена чрез постоянна грижа за сигурността на пожарникарите, подобряване на условията за работа, модерно оборудване и чрез подкрепа към семействата, които са понесли най-тежката загуба“, посочва в написаното проф. Владимиров. „Този ден е и повод да отдадем заслужено признание пред труда, професионализма и високото чувство за отговорност на всички служители, които ежедневно изпълняват своята мисия в защита на живота, здравето и сигурността на българските граждани. Вашата работа е сред онези дейности, които в най-пълна степен олицетворяват смисъла на обществения дълг. В моменти на бедствия, пожари, аварии и други извънредни ситуации Вие сте на първа линия – там, където са необходими не само отлична подготовка и бърза реакция, но и смелост, самоотверженост и човечност. Доверието на гражданите във Вашата професия е признание за ежедневния Ви принос към сигурността и спокойствието на обществото и към устойчивостта на държавата ни при справянето с предизвикателствата и кризисните ситуации“, допълва областният управител на Русе.

По случай професионалния празник на пожарникарите – 14 септември, за проявена инициативност и постигнати високи и трайни резултати при изпълнение на служебните задачи, с писмена похвала от директора на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ главен комисар Александър Джартов бяха наградени двама служители, а от комисар Светослав Войчев – 18 души. От своя страна той припомни редица исторически факти и изказа благодарност на Областната и Общинската администрации за проведените срещи, на които са били набелязани навременни превантивни мерки и дейности в областта на пожарната безопасност през летния сезон. „Чрез съвместните дейности успяхме да сме институционално по-организирани и да се справим с предизвикателствата“, каза комисар Войчев и благодари на колегите си за всеотдайността, решителността и постоянната готовност да се претакат на всеки, изпаднал в беда. „Носете честта на нашата професия. Признателен съм Ви за силата, която показвате в най-трудни моменти. Нека винаги да ни съпътства кураж, сила и увереност“, допълни комисар Войчев.

„Искам да засвидетелствам уважение и признателност за всеки един ден, в който носите бойното дежурство и се грижите за нашия живот и здраве, за усилията, които извършвате за повишаване на своите способности и сработване като екипи“, сподели кметът Пенчо Милков. Той обеща Общинската администрация да продължи да работи по същия начин с Регионалната дирекция за пожарна безопасност и защита на населението, като им предоставя и допълнителни технически възможности.

„За мен е чест да присъствам редом до Вас на Вашия професионален празник. Вие сте представители на изключително достойна и уважавана професия и Вие сте винаги първи, когато хората са в беда и имат нужда. Работата ще продължи по същия начин занапред – може да разчитате на нас, обществото има нужда от достойни мъже и жени“, заяви директорът на Областната дирекция на МВР ст. комисар Петър Ванев. Директорът на Областния съвет на БЧК Антоанета Ябанозова благодари на пожарникарите, че са избрали една от най-благородните професии. „Бъдете благословени и се пазете. Продължавайте да изпълнявате Вашия дълг и бъдете вдъхновени за нови добри дела“, каза тя.

Сред гостите на събитието бяха още началникът на Районен център 112 Полина Трендафилова, управителят на ВиК – Русе Илиан Милев, представители на Регионална дирекция „Гранична полиция“ и заместник-кметът Никола Лазаров.