С почит към историята и признателност Видин отбеляза 141 години от Съединението на България

Ръководството на Областна администрация Видин поднесе венец в памет на героите, жертвали живота си за свободата и националното единство на страната

Областният управител на област Видин Огнян Асенов и заместник областният управител Пролет Георгиева – Николова участваха в тържествената церемония по повод 141-ата годишнина от Съединението на Княжество България и Източна Румелия.

Преди официалната част Огнян Асенов отправи празнично послание към жителите на област Видин, публикувано на интернет страницата на Областна администрация Видин и в социалните мрежи. В него той припомни значението на едно от най-бележититесъбития в новата българска история, което и днес отправя послание за силата на общата национална кауза.

„Днешният празник е урок от миналото и ярък символ на национално достойнство и стремеж към справедливост. Той ни напомня, че разделението отслабва, а единството дава сила, увереност и вяра в общото бъдеще“, посочи областният управител.

В знак на признателност към героите, жертвали живота си за свободата и единството на Отечеството, пред паметника на „Скърбящия воин“ в града бяха поднесени венци и цветя. В церемонията се включиха народни представители от Видин, служители на държавни и общински институции, Видинска света митрополия, културни дейци, ученици и граждани.