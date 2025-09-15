С песни, танци и балони в небето откриха учебната година в русенската детска градина „Слънце“

Със символично пускане на цветни балони в небето и с много песни и танци бе дадено началото на новата учебна година в русенската детска градина „Слънце“. Сред гостите на събитието бяха областният управител Драгомир Драганов и началникът на Регионалното управление на образованието /РУО/ д-р Росица Георгиева. „Когато говорим за образованието, често мислим за училището, университетите, големите знания и постижения, но първите стъпки към този път започват именно в детската градина. Тук е първата училищна стая на всяко дете – мястото, където светът се разкрива чрез игра, приятелство и откривателство. Ролята на детската градина е огромна. Тук децата не просто се подготвят за училище – тук те се учат да общуват, да споделят и да откриват радостта от знанието“, каза в приветствието си областният управител. Драганов подчерта, че детската градина е тази институция, която изгражда основните умения, които съпътстват човека през целия му живот – любопитство, дисциплина, екипност и увереност. „Детската градина е първото място, където се създават мечти. И колкото по-топли, сигурни и вдъхновяващи са тези първи години, толкова по-силен и светъл ще бъде пътят на децата занапред“, допълни още Драгомир Драганов.

От своя страна началникът на РУО заяви, че първият учебен ден дава ново начало на мечтите, както и че 15 септември е празник на сбъднатитежелания и натрупаните знания. „Наистина е прекрасно тук, колегите са щастливи, защото са сред страхотни и усмихнати деца“, сподели още д-р Георгиева и посочи, че учителите в детските градини имат шанса първи да откриват пътя на знанието за децата. На децата тя пожела здраве, сили, енергия и сбъднати мечти. За пореден път д-р Георгиева открои и ролята на родителите и каза, че само ръка за ръка учителите, родителите и учениците могат да постигнат това, към което се стремят, а именно децата ни да са успешни, знаещи и можещи.

По думите на директора на учебното заведение Марина Симеонова 15 септември е празник на надеждата, амбицията и знанието. „Детската градина е първият храм, в който се полагат основите на обучението, на новите приятелства, на социализацията, на един нов кръгозор. И ние тук даваме всичко от себе си да изпращаме хиляди детски усмивки и щастливи родители. Най-важното и ценното за бъдещето на страната ни са децата“, каза Симеонова и бе категорична, че тя и екипът ѝ ще останат все така истински и доблестни хора, такива, които се развиват и носят човешкото в себе си и не забравят доброто. На колегите си Симеонова пожела да бъдат вдъхновени, амбициозни, както и да не спират да се усмихват и да носят доброто в себе си.

Днес прага на детската градина бе прекрачен от 293 деца на възраст между 3 и 6 години. На събитието присъстваха още областният координатор на КНСБ Боянка Димитрова, както и общинският съветник Пламенка Ангелова.

