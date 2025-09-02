С пъстра програма старозагорското село Малко Кадиево посреща гости за празника си

Празникът на старозагорското село Малко Кадиево ще се състои на 6 септември 2025 г. (събота). Той е организиран от местното НЧ „Митьо Станев – 1929“ и кметството на селото, с подкрепата на Община Стара Загора.

Пъстрата програма ще започне с народни борби в 16.00 ч. Водосвет за здраве и благополучие ще отслужи Отец Ангел Георгиев в 18.30 ч. Гостите на празника ще се насладят на изявите на читалищата от региона НЧ. „Пробуда“ – с. Яворово, Н.Ч. „Железник“ – гр. Стара Загора, Н.Ч. „Кирил и Методий 1931 г.“ – с. Елхово, Н.Ч. „Митьо Станев 1929 г.“ – с. Малко Кадиево, както и талантливите изпълнители Преслава Кънева, Ивон Генова и Майкъл Трифонов. За радост на малки и големи СЦДЖ „Зелени Балкани“ ще представят своята дейност и ще покажат грабливи птици.

За доброто настроение на всички са предвидени изпълнения на любими артисти и завладяващи танци под звуците на оркестър „Липите“.

Поканени на веселбата са всички желаещи да се включат и споделят радостта от традициите, песните и танците, които събират поколенията.

