С пълен площад и хиляди фенове Банско даде старт на турнето One Love tour 2019

Банско бе съорганизатор и домакин на най-свежия летен фестивал, организиран за трета година с много любов – ONE LOVE TOUR 2019. Мега събитието започващо точно от нашия град събра на площада хиляди възторжени фенове на музиката на балканите, защото редом до най-обичаните български изпълнители Графа, Михаела Филева, Дидо и Митко от Д2, на сцената се качиха любимите македонски звезди NEXT TIME и Слаткаристика. Водещият и един от организаторите на фестивала Андрей Арнаудов, не пропусна да благодари на Община Банско и специално на кмета Георги Икономов за домакинството и след като изброи всички летни атракции, които предлага града, отбеляза, че Банско с годините става все по-красив, има все повече зелени места и подредени улици. Концертът приключи, но остави във всички присъстващи прекрасен спомен от този ден и зароди една надежда – че света е страхотно място за живеене и ако го правим смислено, ако го правим достойно, той ще ни прегръща с ONE LOVE. Лятото в планината е вълшебно, а тайната на Банско е, че пази своите традиции и фолклорни обичаи и с радост ги споделя с всеки желаещ да се докосне до историята. Това се случва по време на „Културните вечери“, организирани от Общината, които набират все повече интерес и популярност в почивните дни. В момента в Посетителския-информационен център е разположена изложба на едно прекрасно семейство бански творци, преставяща трийсет собственоръчно ушити гоблена и трийсет уникално резбовани рамки, които красят стените, а най-старите от тях са на цели 22 години, колкото семейно щастие имат зад гърба си семейство Янчовичини. На приспособения битов кът на площадчето пред Посетителския-информационен център, демонстрации като предене и плетене на шушони са огласяни от красиво-витите песни от местния фолклор, като за това този път се погрижиха млади филиповски моми в автентични носии. На метри от това пространство банскалии и гости попадаха в „Алеята на занаятите“, водени от желанието да възродят и запазят традициите и да се докоснат до местните занаяти, а през целия слънчев и топъл ден, деца и възрастни имаха уникалната възможност да премерят сили в дуелите, излезли направо от телевизионното предаване „Фермата“ под зоркия поглед на самия фермер, участвал в сезон 2018. За всички, които са избрали да посетят Банско през следващия уикенд ,напомняме, че градът е носител на приза „Най-добра балканска фестивална дестинация“, а следващият фестивал започва само след три дни. Лятна Филмомания „Под звездите“ ще ви срещне с най-екстремните спортисти, дръзнали да покорят най-труднодостъпните места.

Заповядайте!

