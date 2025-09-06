С невероятен акробатичен спектакъл на фасадата на Общината беше открит фестивал „Калата“
Със зрелищно акробатично шоу върху фасадата на Община Бургас, което остави публиката без дъх, беше открито в петък вечер първото издание на Фестивала на комедията и смеха „Калата“.
Фестивалът е посветен на 100 години от рождението на Георги Калоянчев и Георги Парцалев, както и на паметта на писателя Алек Попов.
Официалното откриване бе поверено на продуцента и режисьор Ники Урумов,чиято идея е фестивалът, а водещ беше шоуменът Даниел Петканов.
След впечатлявящия въздушен спектакъл централните улици се изпълниха с настроение и цветове по време на пищното дефиле на актьори, музиканти, мимове, циркови артисти и други изпълнители, което премина от ул. „Александровска“ до площад „Тройката“.
Кулминацията на празничната програма настъпи точно в 20.00 часа на площада, когато бе даден старт на конкурса за „Най-смешен костюм“, в който можеше да се включи всеки желаещ. Забавлението и смехът завладяха града, поставяйки началото на фестивал, който обещава да се превърне в любимо ежегодно събитие за бургазлии и гостите на морския град.
Програмата на КАЛАТА включва още театрални спектакли, филмови прожекции, стендъп батъли, улично изкуство и много други изненади.
Всички събития са с вход свободен, а настроението – гарантирано!
Вижте програмата за следващите дни:
6 септември | събота
12:00 ч. | Сцена на открито „Охлюва“
Гостува детско шоу „Вълшебствата на Зайн“
13:00 ч. | Културен дом НХК
Прожекция на филма „Калата“ – (2023)
(документален)
Режисьор: Станислава Калчева
Сценарий: Пенчо Ковачев и Станислава Калчева
14:00 ч. | Културен дом НХК
Прожекция на филма „Привързаният балон!“ (1967)(игрален – криминален/комедия)
Режисьор: Бинка Желязкова
Сценарий: Йордан Радичков
16:00 ч. | Културен дом НХК
Прожекция на филма „Мисия Лондон“ (2010)(игрален – комедия)
Режисьор: Димитър Митовски
Адаптация на романа „Мисия Лондон“ на Алек Попов
18:00 ч. | Сцена на открито „Охлюва“
Конкурс-битка за най-добър виц
Водещ: Даниел Петканов
20:00 ч. | Културен дом НХК
Гостува постановката „Хайде да убием Матилда“
Лирична комедия с участието на Асен Блатечки и Николай Урумов
Сценарий и режисура: Орлин Дяков
20:00 ч. | Плажа под моста
Прожекция на филмa „Голата истина за група Жигули!“ – (2021)(игрален – комедия/драма)
Режисьор: Виктор Божинов
Сценарий: Нели Димитрова и Ваня Николова
7 септември | неделя
11:00 ч. | Сцена на открито „Охлюва“
Гостува детската постановка „Сливи за смет“
Държавен куклен театър – Сливен
Режисьор: Петър Тодорв
13:00 ч. | Културен дом НХК
Прожекция на филма „Парцалев“ – (2020)(документален)
Режисьор: Валентина Фиданова-Коларова
Сценарий: Пенчо Ковачев, Марин Дамянов
14:00 ч. | Културен дом НХК
Прожекция на филма „Два диоптъра далекогледство!“ – (1976)
(игрален – комедия)
Режисьор: Петър Б. Василев
Сценарий: Братя Мормареви
16:00 ч. | Културен дом НХК
Прожекция на филма „Жълт олеандър“ – (2022)
(игрален – черна комедия)
Режисьор: Лъчезар Аврамов
Сценарий: Димитър Стоянович
18:00 ч. | Сцена на открито „Охлюва“
Конкурс-битка за най-добра „Стенд ъп“ импровизация
Водещ: Даниел Петканов
20:00 ч. | Културен дом НХК
Гостува „Пощенска кутия за приказки“
(най – доброто от последните 15 години)
Участници: Димитър Калбуров, Гери Турийска, Любен Дилов, Николай Урумов, Ясен Козев
20:00 ч. | Плажа под моста
Прожекция на филмa „Като за последно!“ – (2020)
С участието на Мария Бакалова
(игрален – драма/романтика/черна комедия)
Режисьор: Ивайло Пенчев
Сценарий: Ивайло Пенчев, Весел Цанков и Божан Петров
8 септември | понеделник
Панорама с филмите на Георги Калоянчев
12:00 ч. | Културен дом НХК
Прожекция на филмa „Любимец 13“ – (1958)
(игрален – комедия)
Режисьор: Владимир Янчев
Сценарий: Любен Попов
14:00 ч. | Културен дом НХК
Прожекция на филмa „Езоп“ – (1969)
(игрален – драма)
Режисьор: Рангел Вълчанов
Сценарий: Анжел Вагенщайн
16:00 ч. | Културен дом НХК
Прожекция на филмa „Специалист по всичко“ – (1962)
(игрален – комедия)
Режисьор: Петър Б.Василев
Сценарий: Павел Вежинов
18:00 ч. | Културен дом НХК
Прожекция на филмa „Инспекторът и нощта“ – (1963)
(игрален – мистерия)
Режисьор: Рангел Вълчанов
Сценарий: Богомил Райнов
20:00 ч. | Плажа под моста
Прожекция на филмa „Бон шанс, инспекторе!“ – (1983)
(игрален – криминален/черна комедия)
Сценарий и режисура: Петър Донев