С невероятен акробатичен спектакъл на фасадата на Общината беше открит фестивал „Калата“

Със зрелищно акробатично шоу върху фасадата на Община Бургас, което остави публиката без дъх, беше открито в петък вечер първото издание на Фестивала на комедията и смеха „Калата“.

Фестивалът е посветен на 100 години от рождението на Георги Калоянчев и Георги Парцалев, както и на паметта на писателя Алек Попов.

Официалното откриване бе поверено на продуцента и режисьор Ники Урумов,чиято идея е фестивалът, а водещ беше шоуменът Даниел Петканов.

След впечатлявящия въздушен спектакъл централните улици се изпълниха с настроение и цветове по време на пищното дефиле на актьори, музиканти, мимове, циркови артисти и други изпълнители, което премина от ул. „Александровска“ до площад „Тройката“.

Кулминацията на празничната програма настъпи точно в 20.00 часа на площада, когато бе даден старт на конкурса за „Най-смешен костюм“, в който можеше да се включи всеки желаещ. Забавлението и смехът завладяха града, поставяйки началото на фестивал, който обещава да се превърне в любимо ежегодно събитие за бургазлии и гостите на морския град.

Програмата на КАЛАТА включва още театрални спектакли, филмови прожекции, стендъп батъли, улично изкуство и много други изненади.

Всички събития са с вход свободен, а настроението – гарантирано!

Вижте програмата за следващите дни:

6 септември | събота

12:00 ч. | Сцена на открито „Охлюва“

Гостува детско шоу „Вълшебствата на Зайн“

13:00 ч. | Културен дом НХК

Прожекция на филма „Калата“ – (2023)

(документален)

Режисьор: Станислава Калчева

Сценарий: Пенчо Ковачев и Станислава Калчева

14:00 ч. | Културен дом НХК

Прожекция на филма „Привързаният балон!“ (1967)(игрален – криминален/комедия)

Режисьор: Бинка Желязкова

Сценарий: Йордан Радичков

16:00 ч. | Културен дом НХК

Прожекция на филма „Мисия Лондон“ (2010)(игрален – комедия)

Режисьор: Димитър Митовски

Адаптация на романа „Мисия Лондон“ на Алек Попов

18:00 ч. | Сцена на открито „Охлюва“

Конкурс-битка за най-добър виц

Водещ: Даниел Петканов

20:00 ч. | Културен дом НХК

Гостува постановката „Хайде да убием Матилда“

Лирична комедия с участието на Асен Блатечки и Николай Урумов

Сценарий и режисура: Орлин Дяков

20:00 ч. | Плажа под моста

Прожекция на филмa „Голата истина за група Жигули!“ – (2021)(игрален – комедия/драма)

Режисьор: Виктор Божинов

Сценарий: Нели Димитрова и Ваня Николова

7 септември | неделя

11:00 ч. | Сцена на открито „Охлюва“

Гостува детската постановка „Сливи за смет“

Държавен куклен театър – Сливен

Режисьор: Петър Тодорв

13:00 ч. | Културен дом НХК

Прожекция на филма „Парцалев“ – (2020)(документален)

Режисьор: Валентина Фиданова-Коларова

Сценарий: Пенчо Ковачев, Марин Дамянов

14:00 ч. | Културен дом НХК

Прожекция на филма „Два диоптъра далекогледство!“ – (1976)

(игрален – комедия)

Режисьор: Петър Б. Василев

Сценарий: Братя Мормареви

16:00 ч. | Културен дом НХК

Прожекция на филма „Жълт олеандър“ – (2022)

(игрален – черна комедия)

Режисьор: Лъчезар Аврамов

Сценарий: Димитър Стоянович

18:00 ч. | Сцена на открито „Охлюва“

Конкурс-битка за най-добра „Стенд ъп“ импровизация

Водещ: Даниел Петканов

20:00 ч. | Културен дом НХК

Гостува „Пощенска кутия за приказки“

(най – доброто от последните 15 години)

Участници: Димитър Калбуров, Гери Турийска, Любен Дилов, Николай Урумов, Ясен Козев

20:00 ч. | Плажа под моста

Прожекция на филмa „Като за последно!“ – (2020)

С участието на Мария Бакалова

(игрален – драма/романтика/черна комедия)

Режисьор: Ивайло Пенчев

Сценарий: Ивайло Пенчев, Весел Цанков и Божан Петров

8 септември | понеделник

Панорама с филмите на Георги Калоянчев

12:00 ч. | Културен дом НХК

Прожекция на филмa „Любимец 13“ – (1958)

(игрален – комедия)

Режисьор: Владимир Янчев

Сценарий: Любен Попов

14:00 ч. | Културен дом НХК

Прожекция на филмa „Езоп“ – (1969)

(игрален – драма)

Режисьор: Рангел Вълчанов

Сценарий: Анжел Вагенщайн

16:00 ч. | Културен дом НХК

Прожекция на филмa „Специалист по всичко“ – (1962)

(игрален – комедия)

Режисьор: Петър Б.Василев

Сценарий: Павел Вежинов

18:00 ч. | Културен дом НХК

Прожекция на филмa „Инспекторът и нощта“ – (1963)

(игрален – мистерия)

Режисьор: Рангел Вълчанов

Сценарий: Богомил Райнов

20:00 ч. | Плажа под моста

Прожекция на филмa „Бон шанс, инспекторе!“ – (1983)

(игрален – криминален/черна комедия)

Сценарий и режисура: Петър Донев

