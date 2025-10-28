С научна конференция и изложба ще бъдат отбелязани 190 години от рождението на бележития свищовски художник Николай Павлович 

Община Свищов, Художествена галерия „Николай Павлович“ – гр. Свищов и Факултетът по изобразително изкуство към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ Ви канят на Научна конференция и изложба, посветени на 190 години от рождението на бележития свищовски художник Николай Павлович. Тържественото събитие ще се състои на 14 и 15 ноември 2025 г. в град Свищов, с финансовата подкрепа на Министерство на културата.

На 14 ноември в Художествената галерия, от 9.30 часа ще бъде дадено официално начало на Научната конференция „Николай Павлович – европейски хоризонти“, а от 13.00 часа, отново там ще бъде открита и представителната изложба „До Свищов и назад“, която ще представи творби на преподаватели и студенти от Факултет по изобразително изкуство към Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“.

На 15 ноември от 10.30 часа, в Галерията ще бъде прожектиран документалният филм „Време“ от 1987 г., който е своеобразен разказ, посветен на Николай Павлович.

Facebook

Twitter



Shares