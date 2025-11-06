С над 85 % е изпълнен годишният план за основните данъци и такса битови отпадъци в община Плевен

Над 85 % от годишния план са постъпленията от данъка върху недвижимите имоти, таксата битови отпадъци, данъка върху превозните средства и данъка върху възмездно придобиване на движимо и недвижимо имущество на територията на община Плевен след изтичането на срока за внасяне на втората последна вноска на 31 октомври, информират от Дирекция „Приходи от местни данъци и такси“.

От данък недвижими имоти са събрани 8 930 хил. лева, или 89 % изпълнение на годишния план. За същия период на 2024 г. приходите са били в размер на 8 850 хил. лв.

Постъпленията от данък върху превозните средства са 5 700 хил. лева, което представлява 93 % изпълнение на годишния план. За същия период на 2024 г. приходите са били в размер на 5 400 хил. лв.

Данък върху възмездно придобиване на имущество отбелязва също лек ръст в приходите през 2025 г. – вноските към момента възлизат на 5 400 хил. лева, или 85 % изпълнение на годишния план при 5 150 хил. лв. за същия период през изминалата 2024 г.

Такса битови отпадъци е най-близо до 100 процента изпълнение на годишния план с постъпления в размер на 7 900 хил. лева, което представлява 93 % изпълнение на плана, за същия период на 2024 г. приходите от нея са били в размер на 7 300 хил. лв.

