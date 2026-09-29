С множество отличия завърши второто издание на фестивала „Да бъдем заедно!“

Близо 30 участници се изявиха на сцената на Старозагорската опера в рамките на двата фестивални дни

С много аплодисменти, отличия и емоции завърши второто издание на фестивала за деца и младежи със специални образователни потребности „Да бъдем заедно!“.

Близо 30 индивидуални участници и групи от цялата държава се включиха в двата фестивални дни и показаха своите таланти на сцената на Държавна опера – Стара Загора.

В края и на двата дни журито отличи призьорите, а публиката също имаше възможност да избере своя фаворит.

В съботния ден първото място си поделиха Анна-Мария Димитрова от София и Николай Петров от Сливен. Второто място беше присъдено на Спасиана Гинина от Пазарджик, а третото – на Христослава Колева от Казанлък. Наградата на публиката също отиде при Анна-Мария Димитрова.

В неделя журито отново присъди две първи места – на Божидар Георгиев от Стара Загора, който стана и фаворит на публиката, и на Лидия Аврамова от Пловдив. На второ място се класира Александър Маринов от Варна, подкрепен от сестра си Лора Маринова зарадва старозагорската публика. Третото място беше присъдено на Мартин Йорданов от Стара Загора.

Освен основните отличия, голяма част от участниците получиха и специални награди от дарители, които сами избраха кого да подкрепят. Община Стара Загора също се включи в награждаването с подаръци за участниците и в двата фестивални дни.

Специално отличие получи и най-малкият талант на фестивала – едва 6-годишен, който беше награден в категория „Най-млад участник“.

Всеки участник си тръгна с лична грамота, медал „Победител“ и подарък от Сдружение „Спаси Стара Загора“. Отличията бяха не просто спомен от участието, а признание за смелостта да застанеш пред публика и да покажеш своя талант, споделяйки част от себе си.

Фестивалът запази и своята благотворителна кауза. По време на двата дни в Операта бяха поставени дарителски кутии и благотворителни базари, чрез които посетителите имаха възможност да подкрепят инициативата. Събраните средства ще бъдат използвани за подпомагане на фестивала и неговото бъдещо провеждане.

Водещ и през двата фестивални дни беше Силвия Дойчинова, която беше част и от първото издание на „Да бъдем заедно!“, както и от други инициативи на Сдружение „Спаси Стара Загора“.

„За мен да бъда водеща на фестивала и през двата дни бе огромна чест, отговорност и не на последно място удоволствие. За мен дните 26 и 27 септември остават незабравими, стоплящи душата и изпълващи сърцето с емоции, които не могат да се опишат. Просто трябва да се изживеят!“, сподели Силвия Дойчинова след края на фестивала.

След два дни, изпълнени с музика, танци и много лични победи, второто издание на „Да бъдем заедно!“ приключи с желанието инициативата да продължи да дава сцена, подкрепа и увереност на деца и младежи със специални образователни потребности.

Фестивалът се организира от Сдружение „Спаси Стара Загора“ със съдействието на Община Стара Загора.