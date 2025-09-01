С много награди и добро настроение вчера приключи 19-ото издание на Национален тракийски фолклорен събор „Богородична стъпка“

Пълна информация за всички наградени ще обявим до края на деня

В почти 35-часовата програма на провелото се в курортното селище Старозагорски бани Деветнадесето издание на Национален тракийски фолклорен събор „Богородична стъпка“ взеха участие представители от 19 области. Най-многобройни бяха участниците от Старозагорска, Бургаска, Пловдивска и Хасковска области. На сцените се представиха изпълнители от читалища, пенсионерски клубове, детски центрове, училища, както и индивидуални участници. Най-малката участничка тази година беше на 4 години, а най-възрастните – на над 80.

Членове на журито бяха авторитетни специалисти с богат професионален опит и национално признание. Председател на първа сцена бе доц. д-р Валентина Райчева от Институт по етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН, а на втора сцена – доц. Петьо Кръстев от същия институт.

В журито бяха още акад. Крум Георгиев – фолклорист, член на Международната академия по традиционно изкуство, носител на световен „Оскар“ за фолклор, Христо Иванов – главен художествен ръководител на Общински фолклорен ансамбъл „Загоре“, Дарина Славова – солист на ФА „Тракия“ в Пловдив и преподавател в НМА „Проф. П. Владигеров“ София, както и акад. Васил Герлимов – хореограф.

Авторитетното жури от двете сцени връчи 9 специални награди – плакет и парична премия. Две са „Наградите на кмета на Община Стара Загора“ – за цялостно представяне и за детски състав.

Наградените състави и индивидуални изпълнители са:

СПЕЦИАЛНИТЕ НАГРАДИ

Награда на Кмета на Община Стара Загора за цялостно представяне – Сдружение „Пирински ритми“ град Петрич

Награда на Кмета на Община Стара Загора за детски състав – Детско-юношеска танцова група за автентичен фолклор при НЧ „Настроение 2017“ Стара Загора

Награда за най-добре представила се певческа група – Група за автентичен фолклор „Дунята“ при НЧ „Бяло море 1929“ с. Черничево, община Крумовград

Награда за най-добре представил се танцов състав – Танцова група при Клуб за автентични песни и танци „Васила Вълчева“ с. Калипетрово, община Силистра

Награда на Кмета на Старозагорски бани – Танцово студио „Златен пламък“ град Бургас

Награда на Регионалния експертно-консултантски и информационен център „Читалища“ Стара Загора – НЧ „Св. Св. Кирил и Методий 1912“ с. Оборище, община Панагюрище

Награда на съюза на Тракийските дружества – Тракийски хор „Яни Попов“ при Тракийско дружество „Яни Попов“ и НЧ „Пробуда 1914“ град Ивайловград

Награда на Тракийско дружество „Одринска епопея“ – Певческа група при Тракийско дружество „Одринска епопея“ град Поморие

Награди на „Зонта“ клуб:

Индивидуална – Катя Димитрова – 12 години от НЧ „Съзнание 1933“ с. Християново, община Стара Загора

Колективна – Детска фолклорна група „Герданче“ при НЧ „Железник 1988“ Стара Загора

До края на деня ще оповестим и носителите на 50 плакета и диплом за принос и популяризиране на традиционна култура, както и 50-те индивидуални изпълнители, получили медали.

