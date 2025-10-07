С мегапродукцията „НЕСТИНАРИ“ се открива 15-то издание на Фестивала „Ерата на Водолея“ в Бургас

С мегапродукцията „ Нестинари“ на Държавен Куклен театър- Бургас бъде открито 15-то издание на Фестивала на българския физически и визуален театър “Ерата на Водолея“.

Премиерата е на15 октомври в 19.00 часа в Културен дом НХК.

Нестинарството е древен български обичай за ходене по жаравата. Дали то е древен култ към огъня или обред за предричане, дали е прието или низвергнато от църквата, за изкуството няма значение. Нестинарството е неразривна част от българските корени. Силата на пречистването – това е, което занимава артистите от бургаския куклен театър, обръщайки се към уникалната вековна българска традиция. Този модерен, мащабен и мощен визуален физически спектакъл ни препраща към себе си, към връзката с душите ни и носи послание за колективното пречистване на обществото, в което живеем.Концепция и режисура – Петър Тодоров,хореография- Петя Стойкова,сценография- Ханна Шварц,кукло-конструктор -Айтен Огюджю,костюми-Петя Боюкова,музика- Петя Диманова,видеодизайн и плакат- Ивелина Иванова, Сснимки- Лидия Атанасова.

В спектакъля участват Александра Грънчарова, Александра Енева, Ася Атанасова, Десислава Минчева – Тодорова, Неделина Роселинова, Никол Големанова, Станислава Каменова – Зафирова, Румяна Кралева, Алекс Анмахян, Делян Кьосев, Диян Русев, Ивайло Енев, Калин Зафиров, Николай Николов

Заповядайте да се насладите на театрално преживяване, което не се гледа, а се преживява с всяка клетка и сетиво в душата и тялото ви!

Спектакълът „Нестинари“ се реалириза по проект „Нестинарка“ на ДКТ – Бургас съгласно Договор № BG-RRP-11.020-0038-C01 по процедура: BG-RRP-11.020 – „Схема за безвъзмездна помощ „Създаване на български продукции и копродукции в сектора на КТИ и промотирането им на европейските и международни пазари за изкуства“ чрез Национален план за възстановяване и устойчивост.

